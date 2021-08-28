مانشستر سيتي يسقط آرسنال بخماسية في ثالث هزيمة بـ«البريميرليغ»

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 28 أغسطس 2021, 06:12 مساء
مباراة مانشستر سيتي وآرسنال. (إنترنت)

حقق فريق «مانشستر سيتي» فوزًا كبيرًا على «آرسنال» بخمسة أهداف نظيفة، في المباراة التي جمعتهما، اليوم السبت، بقمة الجولة الثالثة من منافسات الدوري الإنجليزي لكرة القدم «البريميرليغ»، على ملعب الاتحاد.

أحرز أهداف «مانشستر سيتي»، إلكاي جوندوجان، وفيران توريس بواقع هدفين، وغابرييل جيسوس، ورودري، في الدقائق 7 و12 و43 و53 و84، على الترتيب من أحداث المباراة التي شهدت استسلام من «الغانرز».

على الجانب الآخر، رفع السيتي رصيده إلى 6 نقاط في صدارة الترتيب، في انتظار نهاية باقي منافسات الجولة، حيث فاز في الجولة الثانية على «نوريتش سيتي» (5-0)، وذلك بعد أن بدأ الموسم بالخسارة في أرض مضيفه «توتنهام» بهدف نظيف، بينما يتذيل «آرسنال» الترتيب دون نقاط بعد ثلاث هزائم متتالية.

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