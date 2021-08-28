كريستيانو يعود لقلعة «أولد ترافورد» بعد غياب 12 عاما للرد على تييري هنري

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 28 أغسطس 2021, 01:36 مساء
كريستيانو بقميص مانشستر يونايتد. (أرشيفية - إنترنت)

بعد رحيله عن مانشستر يونايتد، وهو في حالة رائعة قبل 12 عامًا، ولم يمض وقت طويل على فوزه بلقب الدوري الإنجليزي، للمرة الثالثة تواليًا، يعود كريستيانو رونالدو إلى النادي الذي يتطلع لاستعادة أمجاده، قالوا إنه لن يعود أبدًا، لكن جماهير يونايتد كانت متشوقة لعودة رونالدو منذ سنوات عديدة، في أمل بائس أكثر من أي شيء آخر.

وكانت من الممكن أن تثير عودة رونالدو إلى إنجلترا مشاعر مختلفة تمامًا بين جماهير يونايتد، بعد انتشار تقارير واسعة النطاق تفيد بأن المهاجم البرتغالي كان على وشك الانضمام إلى المنافس المحلي اللدود مانشستر سيتي، وبدلًا من ذلك تم الاتفاق على الشروط الشخصية والتأشيرة والفحص الطبي، وسيعود رونالدو إلى النادي الذي حوَّله من مراهق ضعيف في 2003 إلى الفائز بالكرة الذهبية في أقل من خمسة أعوام، لاعب حوّل يونايتد إلى قوة في الداخل والخارج، بحسب ما نقلته «رويترز».

وبين مشاركته الأولى في الدوري الإنجليزي الممتاز في أغسطس 2003، وظهوره الأخير في مايو 2009، كان تييري هنري الوحيد الذي سجل أكثر من 92 هدفًا، من إجمالي أهداف رونالدو البالغة 84 هدفًا، وساعدت أهدافه يونايتد في بلوغ نهائي دوري أبطال أوروبا العامين 2008 و2009، وسجل المهاجم البرتغالي 15 هدفًا في 52 مباراة في دوري الأبطال مع يونايتد، بينها ثمانية خلال التتويج باللقب موسم 2007-2008، وسجل في النهائي أمام تشيلسي، والهولندي رود فان نيستلروي الوحيد الذي سجل أهدافًا أكثر ليونايتد في دوري أبطال أوروبا في موسم واحد.

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