إنتر ينقض على فيرونا وينطلق في صدارة الدوري الإيطالي بقوة

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 28 أغسطس 2021, 12:00 مساء
مباراة إنتر وفيرونا في الدوري الإيطالي. (إنترنت)

واصل فريق إنتر ميلان عروضه الجيدة، وانتصر على فريق هيلاس فيرونا (3-1)، في لقاء الجولة الثانية من منافسات الدوري الإيطالي، الذي احتضنه ملعب مارك أنتونيو بينتغودي، أمس الجمعة، بعد أن تقدم أصحاب الأرض.

تقدم إيفان إليتش لفريق هيلاس فيرونا صاحب الأرض، في الدقيقة 15، بينما تعادل الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز لحامل اللقب في الدقيقة 47، واقتص خوان كوريا النقاط الثلاثة لإنتر ميلان بهدفيه في الدقيقتين 83 و94، ليقتنص فوزًا مثيرًا في بدايات الدوري الإيطالي لكرة القدم الذي يحمل لقبه إنتر.

وبانتصار إنتر ميلان، أكد اعتلاءه صدارة ترتيب الدوري الإيطالي بتحقيق انتصاره الثاني تواليًا، بينما تعرض فيرونا للهزيمة الثانية تواليًا، محتلًا المركز الـ19 في الترتيب، وكان إنتر ميلان حقَّق فوزًا ثمينًا على ضيفه فريق جنوى بأربعة أهداف دون مقابل، فى المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب «جوسيبى مياتزا» فى افتتاح مباريات بطولة الدوري الإيطالي «الكالتشيو» للموسم الجديد (2021 - 2022).

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