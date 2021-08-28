ريال مدريد ينفض غبار مفاوضات مبابي ويحل ضيفا على بيتيس في «الليغا»

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 28 أغسطس 2021, 10:44 صباحا
مباراة ريال مدريد وليفانتي. (إنترنت)

يحل ريال مدريد ضيفًا ثقيلًا على نظيره، ريال بيتيس، اليوم السبت، في مباراة مثيرة مرتقبة على ملعب «بينيتو فيامارين»، ضمن منافسات الجولة الثالثة من بطولة الدوري الإسباني «الليغا».

يدخل «الملكي» المباراة محتلًا المركز الثالث بترتيب «الليغا» برصيد 4 نقاط حصدها من الفوز على ديبورتيفو ألافيس (4-1) في الجولة الأولى، ثم التعادل (3-3) أمام ليفانتي، ويأمل الإيطالي كارلو أنشيلوتي المدير الفني للنادي الملكي، في مواصلة الضغط للوصول إلى قمة الدوري الإسباني، حال توقف أتلتيكو مدريد عن الفوز في الجولة نفسها، أو الاستفادة بشكل عام من نتائج الآخرين.

وحاول أنشيلوتي إخراج لاعبيه من الضجة التي صاحبت تفاوض إدارة الفريق «الملكي» مع كيليان مبابي، ونادي باريس سان جيرمان، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، في المقابل، يتطلع فينسيوس جونيور، لمواصلة التألق، بعد أن ظهر بقوة في مباراة فريقه السابقة، رغم صعوبة المباراة التي شهدتها مواجهة ليفانتي.

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حاول نادي ريال مدريد تجهيز مدافعه ناتشو قبل المباراة، خاصة وأنه يخشى من تأثر الفريق في الخط الخلفي بغياب اللاعب، أما ريال بيتيس فيدخل المباراة بحثًا عن تحقيق الانتصار الأول، بعدما اكتفى بتعادلين مع قادش، ومايوركا، في الجولتين الماضيتين، في المسابقة الإسبانية الكبرى التي تنتظر منافسات ساخنة على القمة.

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