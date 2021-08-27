معركة الميركاتو.. أبرز تعاقدات الأندية في الانتقالات الصيفية

جانب من تدريبات فريق الاتحاد الليبي استعدادا للموسم الرياضي الجديد. (المركز الإعلامي)

يتواصل صراع الصفقات بقوة في ميركاتو الدوري الليبي، بعد انتهاء منافسات بطولة الدوري الممتاز موسم (2020 - 2021)، والتي توج بذهبها فريق «الاتحاد»، على نظيره «الأهلي طرابلس» بركلات الترجيح (6 - 5) في المباراة النهائية التي أُقيمت بينهما على ملعب طرابلس الدولي، حيث شهدت سوق الانتقالات الجاريى، تنافساً قوياً بين عدة فرق، خاصة الأندية المتأهلة للبطولات الأفريقية.

وحصل فريق «الاتحاد» على ورقة العبور إلى دوري أبطال أفريقيا للموسم الجديد، بعد تتويجه بلقب الدوري الليبي الممتاز، بينما تمكن «الأهلي طرابلس» من التأهل إلى «الكونفدرالية»، بعد حصوله على الوصافة. وترصد جريدة «الوسط» في التقرير التالي خريطة الانتقالات وتحركات الأندية في الميركاتو الصيفي.

الاتحاد

وكشف نادي «الاتحاد» الليبي، الأحد الماضي، إتمام تعاقده مع أربعة لاعبين جدد، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، وهم: المدافع الأيمن لفريق «الأولمبي» محمد الأجنف، والظهير الأيسر لفريق «الشط» عبد العزيز اللصي، ولاعب خط الوسط عبد المالك الرابطي قادماً من فريق أبوسليم، وعمر بلحاج لاعب خط هجوم فريق «المحلة»، الذي سبق أن مثل ألوان فريق «الاتحاد» في الفئات السنية.

ونشر النادي بياناً موجزاً جاء فيه: «دائماً إلى الأمام، وقطار الاتحاد لن يتوقف لأننا سنعاود الكرّة.. مزيد الدعم للاعبينا الجدد، وما زال هناك جديد ينتظركم». وكان «الاتحاد» قدم قائمته الأفريقية خلال الفترة الماضية دون أن يعلن عنها عبر وسائل الإعلام. وضمت القائمة لاعباً أجنبياً وحيداً هو التونسي غازي العيادي، كما خلت القائمة من التونسي محمد العامري الذي غادر النادي بعدما قاده لتحقيق لقب الدوري الممتاز.

كما أعلن مجلس إدارة نادي الاتحاد، التعاقد مع لاعب فريق النصر أحمد الهرام الكوري، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية قادما من صفوف فريق النصر.

الأهلي طرابلس

نجح مجلس إدارة نادي «الأهلي طرابلس»، في التوصل إلى اتفاق نهائي للتعاقد مع صانع الألعاب الليبي عبدالله العرفي، لاعب «الأهلي بنغازي» السابق، في صفقة انتقال حر، ولمدة موسمين. وكان عقد العرفي انتهى مع فريقه «الأهلي بنغازي» بعد عدة مواسم قدم خلالها أداءً مميزاً. ويعد أحد أبرز صانعي الألعاب في الكرة الليبية وسبق له أن خاض تجربة قصيرة في الدوري الجزائري مع «شباب قسطنطينة». كما تعاقدت إدارة نادي «الأهلي طرابلس»، على سبيل الإعارة مع اللاعب محمد حسن الجورني، في اطار تدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم في بعض المراكز، ومن بينها خط الوسط. وجاء تعاقد «الأهلي طرابلس» مع الجورني قادماً من نادي «الصفاقسي» التونسي لتدعيم صفوف الفريق خلال المنافسات المقبلة.

ولعب الجورني من قبل للأهلي طرابلس وهو من مواليد 7 مايو 2000 ويشغل لاعب وسط ميدان هجومي ومرتبط بعقد مع النادي الصفاقسي حتى 30 يوليو 2023.

في المقابل أعلن اللاعب أنيس السلتو، انتهاء مشواره مع «الأهلي طرابلس» بشكل رسمي، والعودة لفريقه «الفتح الرباطي» المغربي بعد انتهاء فترة إعارته بنهاية الموسم المنقضي، حيث انضم اللاعب البالغ من العمر 29 عاماً، في مايو الماضي لصفوف «لأهلي طرابلس» قادماً من ناديه المغربي الذي يرتبط معه بعقد حتي يونيو 2023. ويستعد «الأهلي طرابلس» لخوض منافسات كأس الكونفدرالية الأفريقية؛ حيث سيواجه «حي الوادي» السوداني في الدور التمهيدي، والفائز من هذه المواجهة سيترشح لمواجهة الفائز من مواجهة «دخيل» جيبوتي و»بيشارا» التنزاني.

الأهلي بنغازي

كشفت إدارة نادي «الأهلي بنغازي» سعيها للحفاظ على استقرار الفريق، فيما يخص قائمة فريق كرة القدم الأول المنتظرة في الموسم الرياضي الجديد (2021 - 2022)؛ حيث أعلنت بشكل رسمي تجديد عقد نجم الفريق جبريل مرسال الشهير بـ«زمرينا» حتى العام 2023. وقالت الصفحة الرسمية لنادي الأهلي بنغازي عبر «فيسبوك»: «هو مشجع قبل أن يكون لاعباً للأهلي.. زمرينا أهلاوي حتى العام 2023؛ بعد أن وقع عقد جديداً على بياض مع الأهلي، وترك تفاصيل قيمة العقد على الإدارة».

ويعد «زمرينا» أحد أبرز وأهم لاعبي فريق الكرة الأول بنادي الأهلي بنغازي في المواسم الماضي، حيث ظل ركيزة أساسية مع جميع المدربين الذين قادوا «المشوار الطويل» في مسابقة الدوري المحلي.

وأعلن «الأهلي بنغازي»، مساء الإثنين الماضي، تجديد عقد لاعب الوسط محمد التاورغي «العكشي»، قائلاً في منشور عبر صفحته الرسمية على «فيسبوك»: «العكشي يجدد العهد، ويوقع على عقد يمتد للعام 2024 مع النادي الأهلي.. المال يشتري كل شيء، لكن لا يشتري الانتماء وعشق الكيان».

وفي إطار خطة تطوير ودعم صفوف فريق الكرة الأول بنادي «الأهلي بنغازي»، أقدمت إدارة النادي على بعض الاستغناءات، بهدف التعاقد مع لاعبين آخرين، حيث أسفر التعاون المشترك بين ناديي «الاتحاد المصراتي»، و«الأهلي بنغازي» عن منح الأخير الاستغناء النهائي عن لاعبه عبدالله الشعافي، ليقرر الشعافي الانتقال لنادي الاتحاد المصراتي مدافعاً عن ألوانه في الموسم الجديد.

كما وجهت إدارة كرة القدم بالنادي الأهلي بنغازي الشكر للاعبها المعتصم بالله التائب، بعد أن قررت عدم تجديد عقده، رغم انتهاء مدته، بحسب ما ذكرته أيضا صفحة النادي الأهلي بنغازي.

النصر

أعلن المركز الإعلامي بنادي «النصر»، أن حارس فريق «الأهلي بنغازي»، جواد رزق، انتقل إلى صفوف فريقه في عقد يمتد لمدة موسمين. ونشر المركز فيديو للحارس رزق وهو يرتدي غلالة فريق «النصر»، بعدما كان قريباً من التجديد مع ناديه «الأهلي بنغازي»، لكنه غير وجهته في اللحظات الأخيرة بالتوقيع للنصر. ويعد رزق من حراس المرمى المميزين، وشارك مع «الأهلي بنغازي» في البطولة الأفريقية، وفي الدوري المحلي الموسم الماضي.

كما أعلن نادي النصر عن تعاقده مع المدافع الدولي معاذ العمامي، استعداداً للموسم الجديد، بعد تجربة كبيرة مع نادي الهلال قدّم فيها أداءً مميزاً خلال مشاركته في المواسم الأخيرة، بالدوري الليبي الممتاز. هذا وقد سبق للعمامي تمثيل النصر في المسابقات الأفريقية، خلال العام 2020، بعدما انضم على سبيل الإعارة إلى النصر قادماً من نادي الهلال.