أليغري يحسمها: رونالدو لا ينوي اللعب ليوفنتوس مجدداً

البرتغالي كريستيانو رونالدو. (أرشيفية، الإنترنت)

كشف المدير الفني لفريق يوفنتوس الإيطالي، ماسيميليانو أليغري، اليوم الجمعة، أن البرتغالي كريستيانو رونالدو، أبلغ ناديه الإيطالي، بأن لا نية لديه للعب مجدداً لصالح السيدة العجوز.

وقال أليغري في مؤتمر صحفي: «يجب شكر رونالدو على ما قام به، لا سيما لكونه مثالاً يحتذي به الشباب.. لكن علينا المضي قدماً».

واقترب مانشستر سيتي بطل إنجلترا من إتمام صفقة ضخمة لضمّ رونالدو، بحسب تقارير صحافية.

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وغاب هداف الدوري الإيطالي الموسم الماضي بـ29 هدفاً عن المباراة الأولى للبطولة أمام أودينيزي، حيث اكتفى بالجلوس على دكة البدلاء.