رونالدو يغيب عن تدريبات يوفنتوس

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 27 أغسطس 2021, 01:58 مساء
البرتغالي كريستيانو رونالدو. (أرشيفية : الإنترنت)

لم يشارك البرتغالي كريستيانو رونالدو في تدريبات فريقه يوفنتوس الإيطالي، اليوم الجمعة بحسب وسائل إعلام إيطالية.

وأشارت الصحف إلى أن رونالدو توجه إلى مقرّ نادي السيدة العجوز في زيارة خاطفة، لكنه غادر حوالي الساعة الحادية عشرة بالتوقيت المحلي لدى بدء فريقه حصة تدريبية استعدادا لمواجهة إمبولي، السبت في الدوري، بحسب ما أعلنت شبكة «سكاي سبورت».

وكان رونالدو انضم إلى صفوف يوفنتوس العام 2018 قادماً من ريال مدريد الإسباني ولا يزال مرتبطا بعقد مع ناديه الإيطالي حتى 30 يونيو 2022.

ووافق يوفنتوس على رحيل رونالدو إثر اجتماع مع مدير أعمال الأخير ومواطنه البرتغالي جورجي منديش، الخميس في تورينو، لكن بشرط أن يحصل على تعويض مقابل عملية الانتقال التي قدرتها الصحف المحلية بقيمة تتراوح بين 25 و30 مليون يورو.

يذكر أن مانشستر سيتي أبرز المرشحين للحصول على خدمات رونالدو، لكنه لم يتقدم حتى هذه اللحظة بأي عرض رسمي.

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