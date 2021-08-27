بطولة إنجلترا: ترقب «الساعات الأخيرة» لحسم صفقة رونالدو إلى سيتي

سجل البرتغالي كريستيانو رونالدو 29 هدفا في الدوري الإيطالي الموسم الماضي. (أرشيفية، أ ف ب)

اقترب مانشستر سيتي بطل إنجلترا من إتمام صفقة ضخمة لضمّ النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو من يوفنتوس الإيطالي وسط حالة ترقب واسعة النطاق، بحسب تقارير صحافية.

وعلى الرغم من أنّ «يوفي» يصرّ حتى اللحظة على بقاء ابن الـ 36 عاماً، غير أنّ وسائل إعلام إيطالية ذكرت أن نجم ريال مدريد الإسباني ومانشستر يونايتد الإنجليزي السابق قرّر حزم حقائبه والرحيل.

إذ أشارت سكاي سبورت الإيطالية أنّ قائد منتخب البرتغال أفرغ خزانته المخصّصة له في يوفنتوس، كما انّه متردد في المشاركة بالمواجهة المقبلة لفريق السيدة العجوز أمام إمبولي هذا الأسبوع.

وتقترب ساعة الحقيقة من الظهور خاصة أن سوق الانتقالات يُغلق رسمياً الثلاثاء.

عقبات في طريق انتقال رونالدو

ارتبط مانشستر سيتي بصفقة ضمّ الفائز بجائزة أفضل لاعب في العالم خمس مرات في الفترة الاخيرة بقوة، خاصة بعد فشل التعاقد مع قائد إنجلترا وتوتنهام هاري كين.

ولا تزال العقبة الأساسية تكمن في قيمة انتقال اللاعب؛ حيث ذكرت التقارير أنّ النادي الإيطالي يطمح للحصول على 25 مليون يورو.

وفيما يبقى عام واحد على عقد رونالدو مع يوفي، ارتبط اسمه في الأسابيع الماضية أيضاً بالانتقال إلى باريس سان جيرمان الفرنسي أو العودة إلى مدريد.

أليغري متأكد من بقاء رونالدو

انضم رونالدو إلى العملاق الإيطالي العام 2018 بزخم كبير، والأسبوع الماضي أصرّ مدرب يوفنتوس ماسيميليانو أليغري على أنه تلقى ضمانات من النجم البرتغالي حول بقائه.

وقال أليغري رداً على أسئلة عدّة حول وضع رونالدو :«لنوضح هذه المسألة، أخبرني رونالدو بأنه باقٍ».

وتابع: «إنه يتدرب دائماً على نحو جيد وهو دائماً متوافر للمشاركة. لقد قرأت شائعات كثيرة في الصحف، لكنه لا يرغب أبدا بالرحيل عن يوفنتوس».

غاب هداف الدوري الإيطالي الموسم الماضي بـ29 هدفاً عن المباراة الأولى للبطولة أمام أودينيزي، حيث اكتفى بالجلوس على دكة البدلاء.

وكان رونالدو بنفسه نفى الشائعات التي انتشرت بكثرة الأسبوع الماضي حول عودته إلى ريال مدريد واصفا إياها «بغير اللائقة»، ورأى أن الروايات حول رحيله قد كُتبت «من دون أن يسعى أحد لمعرفة الحقيقة الفعلية».

وبالتزامن مع شائعات رونالدو، كان النادي الملكي يقدّم عرضا بـ180 مليون يورو لضم النجم الفرنسي كيليان مبابي من سان جرمان، غير أنّ الأخير رفضه.

وبالتالي بات واضحاً أن عودة رونالدو إلى سانتياغو برنبايو غير مطروحة، غير أن المعطيات كلها لا تزال قائمة حول إمكانية انضمامه إلى سيتي، وسط معلومات أخرى عن اهتمام سان جيرمان بجمعه مع ليونيل ميسي في فريق واحد، خصوصاً في حال رحيل مبابي.

محطات رونالدو في ثلاث دوريات أوروبية

سجّل رونالدو 118 هدفا في 292 مباراة بمحطته السابقة في إنجلترا مع مانشستر يونايتد قبل انتقاله إلى مدريد العام 2009.

انضم إلى يوفي العام 2018 بعد أن أحرز 450 هدفا في 438 مباراة مع النادي المدريدي في حقبة مذهلة دامت لتسع سنوات شهدت إحرازه لقب دوري أبطال أوروبا أربع مرات.

وفي يوفنتوس، تلاشت آماله بإحراز لقب دوري الأبطال مرة أخرى حيث لم يتمكن الفريق من تجاوز عتبة الربع نهائي في فترة رونالدو. كذلك، خسر السيدة العجوز لقب الدوري الإيطالي الموسم الماضي لمصلحة إنتر ميلان.