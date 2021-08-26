الكشف عن الفائز بجائزة أفضل مدرب في أوروبا 2021

توماس توخيل يتوّج بجائزة أفضل مدرب في أوروبا. (أرشيفية : الإنترنت)

أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا)، الفائز بجائزة أفضل مدرب في أوروبا، عن الموسم المنقضي، على هامش قرعة دور المجموعات في دوري أبطال أوروبا في مدينة إسطنبول التركية.

واختار اليويفا، اليوم الخميس، توماس توخيل ليتوّج بجائزة أفضل مدرب في أوروبا.

وتنافس على الجائزة الثلاثي، الإيطالي روبرتو مانشيني (مدرب منتخب إيطاليا)، الألماني توماس توخيل (مدرب تشيلسي)، الإسباني بيب غوارديولا (مدرب مانشستر سيتي).

وتسلم توخيل مهمة قيادة تشيلسي في منتصف الموسم الماضي، وقاد الفريق لحصد لقب دوري أبطال أوروبا للمرة الثانية في تاريخه.

فيما قاد مانشيني منتخب إيطاليا لحصد بطولة يورو 2020 الشهر الماضي، بعد سنوات من المعاناة على المستوى الدولي، انتهت بعدم التأهل إلى مونديال 2018.

بينما تمكن غوارديولا من حصد لقب الدوري الإنجليزي الممتاز مع مانشستر سيتي، بجانب التأهل إلى نهائي دوري أبطال أوروبا.