قرعة دوري الأبطال: سان جرمان يواجه السيتي.. ومعركة جديدة بين برشلونة وبايرن

بطولة دوري أبطال أوروبا. (أرشيفية : الإنترنت)

أوقعت قرعة المجموعات في دوري أبطال أوروبا التي أقيمت في مدينة إسطنبول التركية، اليوم الخميس، باريس سان جرمان الفرنسي، مع مانشستر سيتي الإنجليزي في المجموعة الأولى، في إعادة لنصف نهائي الموسم الماضي الذي حسمه رجال الإسباني بيب غوارديولا.

لكن هذه المرة سيكون سان جرمان مسلّحًا بنجمه الجديد الأرجنتيني ليونيل ميسي القادم من برشلونة الإسباني الذي حلّ مع بايرن ميونيخ في المجموعة الخامسة، فيما وقع أتلتيكو مدريد بطل الليغا مع ليفربول الإنجليزي في المجموعة الثانية.

وجاءت المجموعات كالتالي:

المجموعة الأولى: مانشستر سيتي - سان جيرمان - لايبزيج - كلوب بروج.

المجموعة الثانية: أتلتيكو مدريد - ليفربول - بورتو - ميلان.

المجموعة الثالثة: سبورتنج لشبونة - دورتموند - أياكس - بشكتاش.

المجموعة الرابعة: إنتر ميلان - ريال مدريد - شاختار - شيريف تيراسبول.

المجموعة الخامسة: بايرن ميونخ - برشلونة - بنفيكا - ديمنامو كييف.

المجموعة السادسة: فياريال - مانشستر يونايتد - أتالانتا - يونج بويز - يونج بويز.

المجموعة السابعة: ليل - إشبيلية - سالزبورج - فولفسبورج - فولفسبورج.

المجموعة الثامنة: تشيلسي - يوفنتوس - زينيت - مالمو.