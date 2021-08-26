مانشستر سيتي يوافق على شروط كريستيانو رونالدو

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 26 أغسطس 2021, 06:52 مساء
النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو. (أرشيفية : الإنترنت)

كشفت تقارير صحفية، أن نادي مانشستر سيتي الإنجليزي لكرة القدم، تقدم بعرض لضم النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، مهاجم فريق يوفنتوس الإيطالي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وقال صحيفة «إندبندنت» إن مانشستر سيتي وافق على الشروط الشخصية مع كريستيانو رونالدو، ويتبقى الاتفاق مع يوفنتوس على قيمة الصفقة.

وأشار التقرير إلى تحدث كريستيانو رونالدو مع بيب غوارديولا حول دوره في الفريق، حيث من المقرر أن يحصل اللاعب على أكثر من 250 ألف جنيه إسترليني أسبوعيًا حال إتمام الصفقة.

وأوضح التقرير أن العائق الوحيد لإتمام الصفقة حتى الآن هو الاتفاق بين مانشستر سيتي ويوفنتوس حول قيمة الانتقال، بعدما ذكرت التقارير الإيطالية أن يوفنتوس طلب الحصول على ما لا يقل عن 25 مليون دولار من أجل إتمام الصفقة.

ويأمل مانشستر سيتي تحت قيادة المدرب الإسباني، بيب غوارديولا، في ضم مهاجم خلال الميركاتو الصيفي الحالي، خاصة بعد فشل مفاوضات ضم الإنجليزي هاري كين من توتنهام هوتسبير.

وأعلن كين أمس الأربعاء، رسميا بقائه مع توتنهام بعدما تحدثت تقارير صحفية عن نية إدارة النادي اللندني رفع راتبه إلى 330 ألف جنيه إسترليني في الأسبوع بدلاً من 230 ألف إسترليني.

وينتهي الميركاتو الصيفي الحالي في إنجلترا يوم الثلاثاء 31 أغسطس، مما يعني أن هناك 5 أيام فقط متاحة لاستكمال الصفقة، التي ستكون كبيرة بالتأكيد، علما بأن رونالدو سبق له اللعب لصالح الجار مانشستر يونايتد بين 2003 و2009، محققا معه عدة ألقاب محلية وقارية.

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