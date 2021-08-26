ديشان يعلن قائمة فرنسا لتصفيات مونديال قطر

المنتخب الفرنسي لكرة القدم. (أرشيفية : الإنترنت)

استبعد المدير الفني لمنتخب فرنسا، ديدييه ديشان، المهاجم أوليفييه جيرو، من قائمة الديوك في التصفيات الأوروبية المؤهلة لمونديال قطر 2022.

واستدعى ديشان أربعة لاعبين للمرة الأولى وهم موسى ديابي، لاعب باير ليفركوزن الألماني، وأوريلين تشواميني، لاعب موناكو الفرنسي، وثيو هيرنانديز، مدافع ميلان، وجوردان فيرتو، لاعب وسط روما.

ويلتقي منتخب فرنسا مع البوسنة والهرسك وأوكرانيا وفنلندا في تصفيات المونديال أيام الأول والرابع والسابع من سبتمبر المقبل.

وضمت قائمة فرنسا في حراسة المرمى: هوجو لوريس، ومايك مينان، وستيف مانداندا.

وفي خط الدفاع: لوكاس ديني، وليو ديبوا، وثيو هيرنانديز، وبريسنيل كيمبيمبي، وجول كوندي، ودايوت، أوباميكانو، ورافاييل فاران، وكورت زوما.

وفي خط الوسط: نجولو كانتي، وبول بوجبا، وأوريلين تشواميني، وكورنتنين توليسو، وجوردان فيرتوت.

وفي خط الهجوم: كريم بنزيما، وكيليان مبابي، وأنطوان جريزمان، وكينجسلي كومان، وتوماس ليمار، وموسى ديابي، وأنتوني مارسيال.

ويعتبر جيرو، مهاجم ميلان الإيطالي، ثاني أكثر اللاعبين تسجيلا للأهداف في تاريخ منتخب فرنسا برصيد 46 هدفا لكنه ترك مكانه في قائمة الديوك لصالح كريم بنزيما نجم ريال مدريد في بطولة أمم أوروبا الأخيرة.

وشارك جيرو في 110 مباريات دولية مع منتخب فرنسا حيث انضم لقائمة الفريق في كافة البطولات منذ الظهور الأول له في نوفمبر 2011.