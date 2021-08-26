بينهم محمد صلاح والنني.. المنتخب المصري يعلن قائمته لمباراتي أنغولا والغابون

الدولي المصري محمد صلاح. (أرشيفية : الإنترنت)

أعلن المدير الفني للمنتخب المصري الأول، حسام البدري، قائمة اللاعبين التي تستعد لخوض مباراتي أنغولا والغابون ضمن التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم بقطر 2022.

ومن المقرر أن يخوض المنتخب المصري مباراتي أنغولا والغابون يومي 1 و5 سبتمبر المقبل ضمن منافسات الجولتين الأولى والثانية من تصفيات المونديال.

وضمت قائمة المنتخب المصري 27 لاعبًا بينهم محمد صلاح لاعب ليفربول ومحمد النني لاعب آرسنال -تحسبًا لنجاح مساعي ضمهما للمعسكر-.

وكانت رابطة الدوري الإنجليزي قد أصدرت بيانًا رسميًا، رفضت خلاله سفر لاعبي «بريميرليغ» إلى دول القائمة الحمراء خلال فترة التوقف الدولي (ومن بينها مصر).

وجاءت القائمة على النحو التالي:-

حراسة المرمى: محمد الشناوي والهاني سليمان ومحمد أبوجبل.

الدفاع: أكرم توفيق وباهر المحمدي وعمر جابر وأيمن أشرف ومحمد عبدالشافي وأحمد أبوالفتوح وأحمد حجازي ومحمود حمدي «الونش» وعلي جبر.

الوسط: طارق حامد وعمرو السولية وحمدي فتحي وحسين الشحات وأحمد سيد «زيزو» ومصطفي فتحي ورمضان صبحي وعبدالله السعيد ومحمد مجدي «أفشة» ومحمد النني.

الهجوم: صلاح محسن ومحمد شريف ومصطفي محمد وأحمد حسن «كوكا» ومحمد صلاح.