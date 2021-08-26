قائمة منتخب إسبانيا لتصفيات كأس العالم.. غياب لاعبي ريال مدريد واستبعاد بيدري

لاعبو المنتخب الإسباني لكرة القدم في يورو 2020. (أرشيفية : الإنترنت)

أعلن المدير الفني للمنتخب الإسباني، لويس إنريكي، قائمة اللاروخا المستدعاة لمباريات تصفيات أوروبا المؤهلة لبطولة كأس العالم 2022، المقرر إقامتها في قطر.

وشهدت القائمة غياب بيدري جونزاليس نجم فريق برشلونة عن قائمة منتخب إسبانيا، بعد حصوله على فترة راحة من ناديه البرسا، عقب مشاركته بصفة مستمرة طوال الموسم الماضي وفي بطولة كأس الأمم الأوروبية.

ولم يتواجد أي لاعب من ريال مدريد في القائمة، ليواصل إنريكي استبعاده للاعبي الفريق الملكي، مثلما فعل في بطولة يورو 2020 الأخيرة. كما استدعى إنريكي، أبيل رويز مهاجم سبورتينج براجا البرتغالي والبالغ 21 عاماً لأول مرة لقائمة الماتادور، وهو ما وصفته صحيفة «ماركا» بالمفاجأة.

وجاءت قائمة منتخب إسبانيا كالتالي :

حراسة المرمى: أوناي سيمون (أتليتك بلباو) – دافيد دي خيا (مانشستر يونايتد الإنجليزي) – روبرت سانشيز (برايتون الإنجليزي).

الدفاع: خوردي ألبا (برشلونة) – خوسيه جايا (فالنسيا) – سيزار أزيبيلكويتا (تشيلسي الإنجليزي) – ماركوس يورينتي (ليدز يونايتد) – إريك جارسيا (برشلونة) – إيمريك لابورت (مانشستر سيتي الإنجليزي) – إينيجو مارتينيز (ريال سوسيداد) – راؤول ألبيول (فياريال).

الوسط: سيرخيو بوسكيتس (برشلونة) – رودري (مانشستر سيتي) – كوكي (أتليتكو مدريد) – ميكيل مورينو (ريال سوسيداد) – كارلوس سولير (فالنسيا) – برايس مينديز (سيلتا فيجو).

الهجوم: بابلو فورنالس (وست هام الإنجليزي) – بابلو سارابيا (باريس سان جيرمان الفرنسي) – فيران توريس (مانشستر سيتي) – أداما تراوري (ولفرهامبتون الإنجليزي) – ألفارو موراتا (يوفنتوس الإيطالي) – جيرارد مورينو (فياريال) – أبيل رويز (سبورتينج براجا البرتغالي).

وسيلعب منتخب إسبانيا في فترة التوقف الدولي ثلاث مباريات بتصفيات أوروبا المؤهلة لكأس العالم في شهر سبتمبر المقبل.

وسيكون أول لقاء لمنتخب إسبانيا أمام السويد في الثاني من شهر سبتمبر المقبل، وبعدها سيواجه اللاروخا منافسه منتخب جورجيا في الخامس من الشهر نفسه، وسيختتم الفريق مبارياته بملاقاة كوسوفو في الثامن من شهر سبتمبر.

ويحتل منتخب إسبانيا صدارة الترتيب من 3 مباريات برصيد 7 نقاط بفارق نقطة عن السويد الثاني من مباراتين.