بيان «فيفا» يطالب رابطة الدوري الإنجليزي بإطلاق سراح اللاعبين والتعاون في أزمة «كورونا»

محمد صلاح في التدريبات. (أرشيفية : الإنترنت)

أصدر الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»، برئاسة جياني إنفانتينو، بيانًا رسميًا، اليوم الأربعاء، للتعليق على أزمة رفض السماح للاعبي الدوري الإنجليزي «البريميرليغ» بالخروج من البلاد للمشاركة دوليًا، وكانت رابطة الدوري الإنجليزي، أصدرت بيانًا رسميًا، أمس الثلاثاء، ترفض من خلاله خروج بعض لاعبيها من البلاد للمشاركة مع منتخباتهم، بسبب ظروف الحجر الصحي لفيروس «كورونا».

وجاء بيان «فيفا» ليقول: «لقد واجهنا مشاكل عالمية معًا في الماضي، ويجب أن نواصل القيام بذلك في المستقبل، يُعد إطلاق سراح اللاعبين في النوافذ الدولية القادمة أمرًا ملحًا وأهمية كبيرة، ممتنون للدعم والتعاون من العديد من أصحاب المصلحة في اللعبة خلال هذه الفترة الصعبة، أدعو إلى إظهار التضامن من كل اتحاد عضو، وكل دوري، وكل نادٍ، لفعل ما هو صحيح وعادل للعبة العالمية»، بحسب ما نقله «يلاكورة».

وأضاف بيان «فيفا»: «يتنافس العديد من أفضل اللاعبين في العالم في بطولات الدوري في إنجلترا وإسبانيا، ونعتقد أن هذه الدول تشترك أيضًا في مسؤولية الحفاظ على النزاهة الرياضية للمسابقات وحمايتها في جميع أنحاء العالم، فيما يتعلق بمسألة قيود الحجر الصحي في إنجلترا، بالنسبة للاعبين العائدين من دول القائمة الحمراء، فقد كتبت إلى رئيس الوزراء بوريس جونسون وناشدت تقديم الدعم اللازم، على وجه الخصوص، حتى لا يحرم اللاعبون من فرصة تمثيل بلدانهم في التصفيات، مباريات كأس العالم، وهي واحدة من أروع الجوائز التي يحصل عليها لاعب كرة قدم محترف».

وأتم البيان: «لقد اقترحت أن يتم تطبيق نهج مشابه لذلك الذي تبنته حكومة المملكة المتحدة للمراحل النهائية من بطولة أمم أوروبا 2020 للمباريات الدولية القادمة، أظهرنا معًا التضامن والوحدة في مكافحة الفيروس، وأحث الجميع على ضمان إطلاق سراح اللاعبين الدوليين في تصفيات كأس العالم المقبلة».

وكان نادي ليفربول رفض السماح لنجمه محمد صلاح بالتواجد مع المنتخب المصري في الاستحقاق المقبل نظرًا لتواجد مصر ضمن القائمة الحمراء التي حددتها بريطانيا في سبتمبر المقبل.

قرار «البريميرليغ» ينطبق على 60 لاعبًا من 19 ناديًا في الدوري الإنجليزي الممتاز، والذين كان من المقرر سفرهم إلى 26 دولة من القائمة الحمراء.