هاري كين يعلن بقاءه مع توتنهام ليقطع الطريق على مانشستر سيتي

هاري كين. (إنترنت)

أكّد مهاجم توتنهام الإنجليزي، هاري كين، اليوم الأربعاء، بقاءه مع فريقه اللندني هذا الموسم، ليضع حدًا لتكهنات رحيله في ظل رغبة مانشستر سيتي بطل الدوري بالحصول على خدماته.

غرّد قائد منتخب إنجلترا عبر حسابه على تويتر قائلًا: «سأبقى في توتنهام هذا الصيف وسأكون مركّزا 100% على مساعدة الفريق لتحقيق النجاح»، بحسب ما ذكرته «فرانس برس».

توتنهام يضع مبلغا تعجيزيا للتخلي عن هاري كين

وفي فبراير الماضي، كشفت تقارير إخبارية، أن نادي توتنهام هوتسبير الإنجليزي، قد حدد سعر بيع نجمه هاري كين، لمن يرغب في التعاقد معه، خلال سوق الانتقالات الصيفية.

وقالت جريدة «ديلي ميل» الإنجليزية، إن إدارة توتنهام، وافقت على بيع لاعبها المميز هاري كين بمبلغ يقدر بـ150 مليون إسترليني، لأي فريق يرغب في ضم صاحب الـ28 عامًا.

وأشارت التقارير إلى أن توتنهام يرفض التنازل عن هذا المبلغ، ولن يوافق على تخفيض المبلغ بأي شكل مهما كان، حيث إن اللاعب الإنجليزي لديه عقد مع الفريق حتى العام 2024.

وأضافت التقارير أن كين قد يضغط على إدارة توتنهام، من أجل الموافقة على رحيله بمبلغ أقل؛ خاصة أنه يرغب في خوض تجربة جديدة في مكانٍ آخر، بعد فشله في تحقيق أي لقب مع السبيرز.

وتألق هاري كين مع فريقه توتنهام هوتسبير الموسم الماضي، كما قاد منتخب بلاده على أرضه ووسط جمهور للوصول إلى نهائي «يورو 2020»، قبل أن يخسر اللقب أمام إيطاليا، وفي الآونة الأخيرة ارتبط بالرحيل عن صفوف توتنهام، خلال سوق الانتقالات المقبل، وسط اهتمام كبير من مانشستر سيتي واليونايتد بضمه.