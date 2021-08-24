الزمالك بطلاً للدوري المصري للمرة الـ13 في تاريخه

الزمالك يتوج بلقب الدوري المصري. (حساب النادي على تويتر)

حصد الزمالك لقب الدوري المصري الممتاز لكرة القدم، للمرة 13 في تاريخه، والغائب منذ 5 أعوام كاملة، بعد فوزه على ضيفه الإنتاج الحربي بهدفين دون رد، في المباراة التي أُقيمت بينهما مساء اليوم الثلاثاء ضمن الجولة الـ33 وقبل الأخيرة للمسابقة.

تقدم الزمالك بهدف أحمد سيد زيزو في الدقيقة 6، وأضاف المغربي أشرف بن شرقي الهدف الثاني في الدقيقة 88، وأضاع طارق حامد ضربة جزاء في الدقيقة 90+3 ليحسم الفريق الأبيض لقب الدوري المصري بشكل رسمي قبل جولة من النهاية.

ورفع الزمالك رصيده بقيادة مدربه الفرنسي باتريس كارتيرون إلى 79 نقطة متصدراً جدول ترتيب الدوري المصري وتجمد رصيد الإنتاج الحربي بقيادة مدربه أحمد عبد المنعم كشري عند 27 نقطة في المركز السابع عشر وقبل الأخير.