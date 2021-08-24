الزمالك بطلاً للدوري المصري للمرة الـ13 في تاريخه

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 24 أغسطس 2021, 11:26 مساء
الزمالك يتوج بلقب الدوري المصري. (حساب النادي على تويتر)

حصد الزمالك لقب الدوري المصري الممتاز لكرة القدم، للمرة 13 في تاريخه، والغائب منذ 5 أعوام كاملة، بعد فوزه على ضيفه الإنتاج الحربي بهدفين دون رد، في المباراة التي أُقيمت بينهما مساء اليوم الثلاثاء ضمن الجولة الـ33 وقبل الأخيرة للمسابقة.

تقدم الزمالك بهدف أحمد سيد زيزو في الدقيقة 6، وأضاف المغربي أشرف بن شرقي الهدف الثاني في الدقيقة 88، وأضاع طارق حامد ضربة جزاء في الدقيقة 90+3 ليحسم الفريق الأبيض لقب الدوري المصري بشكل رسمي قبل جولة من النهاية.

ورفع الزمالك رصيده بقيادة مدربه الفرنسي باتريس كارتيرون إلى 79 نقطة متصدراً جدول ترتيب الدوري المصري وتجمد رصيد الإنتاج الحربي بقيادة مدربه أحمد عبد المنعم كشري عند 27 نقطة في المركز السابع عشر وقبل الأخير.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

الزمالك بطلاً للدوري المصري للمرة الـ13 في تاريخه
رياضة عالمية
رسميا.. «فالفيردي» صاحب أطول عقد في ريال مدريد
رياضة عالمية
أكثر من 2 تريليون دولار القيمة السوقية لأكبر 10 شركات عربية
اقتصاد
أفغانستان: الآلاف يتوجهون إلى بانشير للانضمام لحركة المقاومة ضد طالبان
دولى
هنري ينصح مبابي في اللحظات الأخيرة قبل ضربة ريال مدريد
رياضة عالمية
وفاة الرئيس التشادي الأسبق في سجنه بالسنغال
دولى
سحب ترخيص قيادة الفيلة من المخمورين
منوعات
السفير المصري يؤكد استعداد شركات بلاده للعمل في قطاع النفط بليبيا
ليبيا
بومطاري: تجار «فاسدون» أفشلوا تجربة نظام التتبع الجمركي
ليبيا
مجلس الوزراء يصدر لائحة نظام الإيرادات المحلية
ليبيا
عضو لجنة «5+5»: مهمتنا ليست توحيد المؤسسة العسكرية
ليبيا
«فرانس برس»: لماذا لم يترك بايدن 2500 جندي في أفغانستان؟
دولى
تضارب حول خلفيات استمرار غلق الحدود بين ليبيا وتونس
ليبيا
بريطانيا: رواتب النساء أقل بنحو 73% من الرجال في مجالس الإدارات
اقتصاد
آثار فيلات أثرياء العصر الروماني مغمورة بالماء قرب نابولي
ثقافة وفن
ماذا رصدت «ديلويت» في المراجعة المالية لميزانية «المركزي» في طرابلس والبيضاء؟
ليبيا
بايدن: «حرب أفغانستان» كلفتنا 150 مليون دولار يوميا على مدى 20 عاما
دولى
الرئاسة التونسية: السعودية تعهدت بتقديم الدعم المطلوب
عربى
 المزيد من رياضة عالمية

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

خلل في برمجية من «مايكروسوفت» جعل ملايين البيانات الشخصية مكشوفة