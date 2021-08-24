أندية إنجلترا ترفض السماح للاعبي دول «المنطقة الحمراء» بالسفر للتوقف الدولي

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 24 أغسطس 2021, 08:22 مساء
كرة الدوري الإنجليزي الممتاز. (أرشيفية : الإنترنت)

أعلنت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، اليوم الثلاثاء، أن أنديتها لن تحرر لاعبين لخوض مباريات دولية الشهر المقبل، في دول مدرجة على القائمة الحمراء لفيروس «كورونا».

وقالت الرابطة في بيان رسمي: «يتوجب على هؤلاء اللاعبين الذين سيسافرون إلى دول مدرجة على القائمة الحمراء لخوض مباريات دولية في سبتمبر المقبل، اتباع إجراءات الحجر الخاصة بجائحة (كوفيد-19)، ما سيحرم الأندية من جهودهم لعدة مباريات، الأمر الذي دفع الرابطة إلى منع سفر هؤلاء والالتحاق بمنتخباتهم الوطنية.

وأوضحت الرابطة في بيان على موقعها الرسمي: «قررت أندية الدوري الإنجليزي الممتاز اليوم على مضض، ولكن بالإجماع، عدم تحرير اللاعبين للمباريات الدولية، التي تُلعب في بلدان مدرجة على القائمة الحمراء في الشهر المقبل».

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

رسميا.. «فالفيردي» صاحب أطول عقد في ريال مدريد
رياضة عالمية
أكثر من 2 تريليون دولار القيمة السوقية لأكبر 10 شركات عربية
اقتصاد
أفغانستان: الآلاف يتوجهون إلى بانشير للانضمام لحركة المقاومة ضد طالبان
دولى
هنري ينصح مبابي في اللحظات الأخيرة قبل ضربة ريال مدريد
رياضة عالمية
وفاة الرئيس التشادي الأسبق في سجنه بالسنغال
دولى
سحب ترخيص قيادة الفيلة من المخمورين
منوعات
السفير المصري يؤكد استعداد شركات بلاده للعمل في قطاع النفط بليبيا
ليبيا
بومطاري: تجار «فاسدون» أفشلوا تجربة نظام التتبع الجمركي
ليبيا
مجلس الوزراء يصدر لائحة نظام الإيرادات المحلية
ليبيا
عضو لجنة «5+5»: مهمتنا ليست توحيد المؤسسة العسكرية
ليبيا
«فرانس برس»: لماذا لم يترك بايدن 2500 جندي في أفغانستان؟
دولى
تضارب حول خلفيات استمرار غلق الحدود بين ليبيا وتونس
ليبيا
بريطانيا: رواتب النساء أقل بنحو 73% من الرجال في مجالس الإدارات
اقتصاد
آثار فيلات أثرياء العصر الروماني مغمورة بالماء قرب نابولي
ثقافة وفن
ماذا رصدت «ديلويت» في المراجعة المالية لميزانية «المركزي» في طرابلس والبيضاء؟
ليبيا
بايدن: «حرب أفغانستان» كلفتنا 150 مليون دولار يوميا على مدى 20 عاما
دولى
الرئاسة التونسية: السعودية تعهدت بتقديم الدعم المطلوب
عربى
المسماري: مفجر بوابة زلة «داعشي» من ذوي البشرة السمراء (صور)
ليبيا
 المزيد من رياضة عالمية

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

خلل في برمجية من «مايكروسوفت» جعل ملايين البيانات الشخصية مكشوفة