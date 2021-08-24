أندية إنجلترا ترفض السماح للاعبي دول «المنطقة الحمراء» بالسفر للتوقف الدولي

كرة الدوري الإنجليزي الممتاز. (أرشيفية : الإنترنت)

أعلنت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، اليوم الثلاثاء، أن أنديتها لن تحرر لاعبين لخوض مباريات دولية الشهر المقبل، في دول مدرجة على القائمة الحمراء لفيروس «كورونا».

وقالت الرابطة في بيان رسمي: «يتوجب على هؤلاء اللاعبين الذين سيسافرون إلى دول مدرجة على القائمة الحمراء لخوض مباريات دولية في سبتمبر المقبل، اتباع إجراءات الحجر الخاصة بجائحة (كوفيد-19)، ما سيحرم الأندية من جهودهم لعدة مباريات، الأمر الذي دفع الرابطة إلى منع سفر هؤلاء والالتحاق بمنتخباتهم الوطنية.

وأوضحت الرابطة في بيان على موقعها الرسمي: «قررت أندية الدوري الإنجليزي الممتاز اليوم على مضض، ولكن بالإجماع، عدم تحرير اللاعبين للمباريات الدولية، التي تُلعب في بلدان مدرجة على القائمة الحمراء في الشهر المقبل».