«يويفا» يكرم مسعفي «إيركسن»

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 24 أغسطس 2021, 07:31 مساء
لحظة إسعاف كريستيان إيركسن، لاعب المنتخب الدنماركي، في بطولة أمم أوروبا «يورو 2020». (أرشيفية : الإنترنت)

أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا)، اليوم الثلاثاء، أن الفريق الطبي الذي أنقذ حياة كريستيان إيركسن، لاعب المنتخب الدنماركي، في بطولة أمم أوروبا «يورو 2020» وسيمون كاير قائد المنتخب سيحصلان على جائزة رئيس يويفا للعام 2021.

وانهار إيركسن في الملعب خلال المباراة الافتتاحية للمنتخب الدنماركي في البطولة أمام المنتخب الفنلندي يوم 12 يونيو الماضي، بعدما تعرض اللاعب لسكتة قلبية وتم إنعاشه من قبل الفريق الطبي.

وعلى الفور، قام كاير بوضع إيركسن في وضع التعافي وبدأ في إنعاشه، وطلب من زملائه بالفريق تشكيل درع حول المشهد وحرص على طمأنة شريكة إيركسن.

وفي بيان، وصف ألكسندر سيفرين، رئيس يويفا، من سيتلقون الجائزة بأنهم «الأبطال الحقيقيون في يورو 2020».

وقال: «هذا العام، جائزة الرئيس تتجاوز كرة القدم.. إنها بمثابة تذكير مهم ودائم عن قيمة الحياة، وتضع كل شيء في حياتنا في منظور أوضح».

وقام إيركسن بزرع جهاز تنظيم ضربات القلب وهو ما يعني أنه لا يمكنه اللعب مع إنتر ميلان لأن مثل هذه الأجهزة غير مسموح بها في إطار القواعد الطبية الإيطالية الصارمة.

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