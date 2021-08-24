رسميا.. «فالفيردي» صاحب أطول عقد في ريال مدريد

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 24 أغسطس 2021, 06:35 مساء
مدريد الإسباني يعلن تجديد تعاقده مع لاعبه الأوروغوياني فيديريكو فالفيردي. (حساب ريال مدريد عبر تويتر)

أعلن نادي ريال مدريد الإسباني لكرة القدم، اليوم الثلاثاء، تجديد عقد لاعبه الأوروغوياني، فيديريكو فالفيردي، حتى العام 2027 ليصبح صاحب أطول عقد بين لاعبي الفريق الملكي.

ونشر نادي ريال مدريد عبر موقعه الرسمي بيانًا أعلن فيه توقيع فالفيردي على عقد جديد، ليبقى مع الفريق 6 سنوات أخرى، حتى 2027.

ولم يكشف النادي الملكي تفاصيل التجديد، غير أن صحيفة «آس» الإسبانية أكدت أن عقد فالفيردي يتضمن شرطًا جزائيًا تبلغ قيمته مليار يورو.

وانضم اللاعب الأوروغوياني إلى الفرنسي كريم بنزيما، مهاجم ريال مدريد، الذي جدد عقده مع الفريق في وقت سابق حتى العام 2023، بشرط جزائي مليار يورو أيضًا.

فالفيردى (23 عامًا) انضم للفريق الثانى للنادى الملكى قادمًا من فريق بينارول الأوروغويانى في 2016، قبل أن يعار لفريق ديبورتيفو لاكورونيا الإسباني.

وعاد فالفيردي للمشاركة مع الفريق الأول، بعدما أعاد المدرب الفرنسي السابق زين الدين زيدان اكتشافه وتوظيفه في أكثر من مركز.

وفي 177 مباراة خاضها مع ريال مدريد، سجل فالفيردى 8 أهداف، وقدم 10 تمريرات حاسمة، وتُوّج مع الفريق الملكي بـ3 ألقاب.

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