افتتاح دورة الألعاب البارالمبية تحت حظر «كورونا»

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 24 أغسطس 2021, 05:55 مساء
مراسم افتتاح دورة الألعاب البارالمبية بطوكيو، 24 أغسطس 2021. (إنترنت)

جرت مراسم حفل افتتاح دورة الألعاب البارالمبية الصيفية طوكيو 2020، التي تستضيفها العاصمة اليابانية حتى الخامس من شهر سبتمبر المقبل، اليوم الثلاثاء.

وتحتضن العاصمة اليابانية طوكيو الألعاب البارالمبية لذوي الاحتياجات الخاصة، التي أُجلت لمدة عام في ظل قيود صارمة لتفادي تفشي فيروس «كورونا»، وذلك بعد أسبوعين من استضافتها دورة الألعاب الأولمبية الصيفية 2020، بنجاح كبير.

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وحظرت السلطات اليابانية حضور المشجعين في الألعاب البارالمبية، حيث تسجل البلاد أعدادًا قياسية في الإصابات بفيروس «كورونا»، رغم الإجراءات الصارمة وحالة الطوارئ في مناطق عدة منها.

ومن المتوقع أن يشارك حوالي 4400 رياضي في الألعاب البارالمبية، وسيواجهون، على غرار نظرائهم الأولمبيين، فحوصات يومية وقيودًا على حركتهم، ويتنافس المشاركون في 22 رياضة، بينها نوعان جديدان وهما الريشة الطائرة «البادمنتون»، و«التايكواندو»، معظم الرياضات مشتركة بين الأولمبياد والألعاب البارالمبية، على غرار ألعاب القوى والسباحة.

الوفود المشاركة في الألعاب البارالمبية خلال الافتتاح 24 أغسطس 2021. (أ ف ب)
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