باخ في طوكيو لحضور دورة الألعاب البارالمبية بعد موجة الانتقادات

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 24 أغسطس 2021, 12:01 مساء
توماس باخ. (إنترنت)

أعلن رئيس اللجنة الأولمبية الدولية، الألماني توماس باخ، حضوره حفل افتتاح دورة الألعاب البارالمبية، والمقرر إقامتها، اليوم الثلاثاء، وكان باخ (67 عاماً) حرص على حضور دورة الألعاب الأولمبية بطوكيو 2020.

دورة طوكيو اختتمت بالعاصمة اليابانية قبل أكثر من أسبوعين، قبل أن تعود الأجواء إلى طوكيو عبر منافسات دورة الألعاب البارالمبية، حيث تعرض باخ لانتقادات قبل وقت قصير من مغادرة طوكيو بعد أولمبياد 2020، بحسب ما نقلته وكالة الأنباء الألمانية.

تأتي الانتقادات، عندما شوهد باخ في شارع التسوق الشهير «جينزا» في طوكيو، بعد انتهاء فعاليات الدورة الأولمبية، في حين تخضع طوكيو لحالة الطوارئ، بسبب جائحة «كورونا».

ويتم تشجيع المواطنين على البقاء في المنزل، وطبقا لوسائل الإعلام اليابانية، لم يكن رئيس اللجنة الأولمبية الدولية بحاجة إلى الحجر الصحي، عندما عاد لدخول اليابان، من أجل حضور حفل افتتاح الدورة الأولمبية.

وقدمت الحكومة اليابانية استثناءً لباخ، بشرط الحد من تحركاته، واقتصارها على أماكن وأحداث معينة، مثل حفل الافتتاح في الإستاد الأولمبي وفندقه.

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