16 إصابة بـ«كورونا» في الدوري الإنجليزي

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 23 أغسطس 2021, 11:44 مساء
كرة الدوري الإنجليزي الممتاز. (أرشيفية : الإنترنت)

أظهرت الجولة الأخيرة من اختبارات فيروس كورونا المستجد بين لاعبي ومدربي ومنتسبي الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم ظهور 16 حالة إصابة جديدة بالعدوى.

وبحسب بيان رسمي لرابطة الدوري الإنجليزي الممتاز الإثنين، فإنه خلال الفترة بين 16 أغسطس وأمس الأحد الموافق 22 أغسطس تم إجراء 3060 اختباراً لكورونا بين لاعبي ومدربي ومنتسبي الدوري الإنجليزي الممتاز وظهرت 16 نتيجة إيجابية.

وأضاف البيان: «تماشياً مع مضمون الاختبارات في الرعاية الصحية ، سيتم تطبيق اختبارات التدفق الجانبي لفيروس كورونا هذا الموسم في الدوري الإنجليزي الممتاز ، وأي شخص تظهر نتيجته إيجابية سيخضع لمسحة لتأكيد النتيجة».

ولم تكشف الرابطة عن هوية المصابين بالعدوى لكنها قررت الإعلان بشكل أسبوعي عن نتائج الاختبارات.

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