«باريس سان جيرمان» يفقد نجمه لمدة 4 أسابيع بسبب الإصابة

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 23 أغسطس 2021, 09:36 مساء
نجم باريس سان جيرمان، اللاعب الأرجنتيني ماورو إيكاردي، برفقة نيمار. (أرشيفية : الإنترنت)

أعلن نادي «باريس سان جيرمان» الفرنسي، مساء اليوم الإثنين، غياب لاعبه الأرجنتيني ماورو إيكاردي عن صفوف الفريق لمدة أربعة أسابيع بداعي إصابة في الكتف.

وتعرض اللاعب الأرجنتيني للإصابة مع نهاية المباراة التي فاز بها فريقه (4-2) على «بريست»، يوم الجمعة الماضي، في افتتاح الجولة الثالثة من الدوري الفرنسي.

وأوضحت الفحوصات أن ماورو إيكاردي يعاني التواءً من الدرجة الثانية في المفصل الأخرمي الترقوي الأيمن، ومن المتوقع أن يعاود التدريبات مع الفريق بعد ثلاثة أو أربعة أسابيع.

ومن المتوقع أن يعود إيكاردي في أولى مباريات فريقه في دوري أبطال أوروبا منتصف الشهر المقبل.

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