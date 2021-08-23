رسميا.. «ليون» الفرنسي يخطف نجم «ليفربول»

شيردان شاكيري مع نجوم ليفربول. (أرشيفية : رويترز)

أعلن نادي «أولمبيك ليون»، توصله إلى اتفاق مع «ليفربول» بشأن التعاقد مع اللاعب السويسري شيردان شاكيري.

وأوضح «ليون»، في بيان عبر موقعه الرسمي، أن شاكيري سيصل إلى فرنسا الليلة، تمهيدًا للخضوع للفحص الطبي قبل تقديمه لوسائل الإعلام.

وأشار النادي الفرنسي إلى توصله لاتفاق يقضي بانتقال شاكيري إلى صفوفه في صفقة تقدر قيمتها بـ11 مليون يورو.

وسيرحل اللاعب السويسري الدولي صاحب الـ29 عامًا، عن صفوف الليفر بعد ثلاثة مواسم بقميص النادي الإنجليزي.

وشارك شاكيري في الفترة الذهبية الأخيرة للريدز، مساهمًا في الفوز بألقاب الدوري الإنجليزي، دوري أبطال أوروبا، السوبر الأوروبي وكأس العالم للأندية.

وانتقل شاكيري إلى «ليفربول» العام 2018 قادمًا من «ستوك سيتي»، ورغم إسهاماته القيمة في إنجازات الفريق، إلا أنه فشل في حجز مقعد أساسي في تشكيلة المدير الفني يورغن كلوب.

وسبق لشاكيري اللعب بقميص أندية بازل السويسري، وبايرن ميونيخ الألماني، وإنتر ميلان الإيطالي وستوك سيتي الإنجليزي قبل أن ينتقل إلى ليفربول العام 2018.