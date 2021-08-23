«بوابة الوسط» تحصل على رسالة ليفربول لاتحاد الكرة المصري وسط إنذار باحتمالية غياب صلاح أمام ليبيا

محمد صلاح بقميص ليفربول. (إنترنت)

فاجأ نادي ليفربول الإنجليزي، الاتحاد المصري لكرة القدم، بقرار عدم إرسال نجمه محمد صلاح إلى المنتخب الوطني المصري في معسكره المقبل استعدادا لموجهتي أنغولا والغابون، في الجولتين الأولى والثانية من التصفيات الأفريقية المؤهلة نحو كأس العالم المقبل بقطر؛ الأمر الذي قد يمتد إلى مواجهة منتخب ليبيا في الجولة الثالثة التي لم تحدد بعد، والأرجح في أكتوبر المقبل، حيث تضم المجموعة السادسة منتخبات مصر، وأنغولا، والغابون، وليبيا.

وواصل الاتحاد المصري لكرة القدم اتصالاته المستمرة مع الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» بشأن تسهيل مهمة انضمام اللاعبين الدوليين إلى منتخبات بلادهم للمشاركة في تصفيات كأس العالم التي تستوجب إعفاءهم من قيود السفر المفروضة عليهم في البلدان التي يلعبون بها بسبب جائحة «كورونا» حتى يتمكنوا من الانضمام إلى منتخبات بلادهم.

وكان الاتحاد المصري لكرة القدم قد تلقى خطابا من نادي ليفربول، حصلت «بوابة الوسط» على نسخة منه، يعتذر فيه عن تعذر انضمام لاعبه محمد صلاح إلى صفوف المنتخب الوطني في معسكره المقبل الذي يتضمن مواجهة أنغولا بالقاهرة والغابون بمدينة فرانسفيل خلال الجولتين الأولى والثانية لتصفيات القارة الأفريقية المؤهلة لكأس العالم.

وأشار خطاب النادي الإنجليزي إلى الإجراءات الاحترازية المطبقة في إنجلترا لمواجهة تفشي فيروس «كورونا» في العالم والذي يضع العائدين من بعض الدول في عزل صحي إجباري لمدة عشرة أيام لدى عودتهم إلى إنجلترا.

كما أعرب النادي الإنجليزي في خطابه عن أمله في أن يتفهم الاتحاد المصري اضطراره لذلك، في مواجهة تعرض اللاعب إلى حجر صحي لهذه المدة وتأثره بذلك بدنيا، فضلا عن عدم التأكد من ظروف مكان الحجر الذي تحدده السلطات الإنجليزية، واتخذ نادي ليفربول الموقف نفسه مع عدد من لاعبيه الأجانب.