«قارورة» تفجر أزمة في الدوري الفرنسي.. والرابطة تفتح تحقيقا بين نيس ومرسيليا

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 23 أغسطس 2021, 12:54 مساء
مباراة نيس ومرسيليا. (إنترنت)

قالت رابطة الدوري الفرنسي لكرة القدم إنها ستبدأ التحقيق في أحداث مباراة نيس ومرسيليا، بعد غدٍ الأربعاء، 25 أغسطس الجاري، بعد إلغاء المباراة، أمس الأحد، بسبب شغب الجماهير.

وأكدت الرابطة أنها استدعت ممثلي الفريقين لحضور التحقيقات، بحسب ما ذكرته وكالة الأنباء العالمية «رويترز».

وأُلغيت المباراة بين نيس وغريمه مرسيليا في الدقيقة 75 بعد مشاجرة بين لاعبي مرسيليا، مع جماهير صاحب الأرض التي اقتحمت أرض الملعب.

وألقت جماهير نيس قوارير مياه على ديميتري باييه، لاعب مرسيليا، عندما كان في طريقه لتنفيذ ركلة ركنية، ورد اللاعب بإلقاء قارورة تجاه المشجعين قبل أن يقتحم الجمهور أرض الملعب.

 

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