«بلباو» غير راض عن تعادله أمام «برشلونة»

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 22 أغسطس 2021, 12:26 مساء
مباراة بلباو وبرشلونة في الليغا. (إنترنت)

أثنى مدرب «أتلتيك بلباو»، مارسلينو غارسيا تورال، على الأداء الرائع الذي قدمه فريقه أمام «برشلونة»، رغم أنه بدا غير راضٍ عن التعادل، معتبرًا أن فريقه تفوق على «البرسا» في فترات كثيرة من المباراة.

قال مارسلينو خلال مؤتمر صحفي عقد عقب نهاية المباراة: «نحن سعداء بالمباراة الكبيرة التي قدمها الفريق، تفوقنا على البرسا في فترات طويلة من اللقاء، الأمر يستحق، فعل ذلك طوال 90 دقيقة مستحيل عمليًّا»، بحسب ما نقلته وكالة الأنباء الإسبانية.

وأكد المدرب: «لست راضٍ عن النقطة، كل مَن شاهد المباراة أعتقد أنه يستطيع الإقرار بهوية الفريق الذي استحق الفوز، وأنه وبكل صدق كان أتلتيك».

وتعادل «بلباو» و«برشلونة»، أمس السبت، ليتقاسم الفريقان نقاط المباراة، بواقع نقطة لكل منهما، ترفع رصيد «بلباو» إلى نقطتين في المركز التاسع، ورصيد «البلوغرانا» إلى 4 نقاط، لا يزال يحافظ بها على صدارة جدول «الليغا» موقتًا، لحين إقامة باقي مباريات الأسبوع.

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