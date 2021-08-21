ليفربول يهزم بيرنلي بعد إلغاء الهدف 99 لصلاح

صلاح في مباراة ليفربول أمام بيرنلي. (إنترنت)

حقق فريق «ليفربول» فوزًا مستحقًا على «بيرنلي» (2-0)، في المباراة التي جمعتهما، اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة الثانية من منافسات الدوري الإنجليزي، على ملعب «آنفيلد»، وشهد الشوط الأول سيطرة هجومية من جانب «ليفربول»، حيث نجح فى امتلاك الكرة بوسط الملعب، وهدد مرمى «بيرنلي» بأكثر من كرة خطيرة.

وفي الدقيقة 18، نجح البرتغالي دييغو جوتا في تسجيل الهدف الأول لـ«الريدز» أمام «بيرنلي»، من رأسية رائعة، وفي الدقيقة 69، نجح السنغالي ساديو ماني، في تسجيل الهدف الثاني لـ«ليفربول»، بعد أن تلقى تمريرة سحرية داخل منطقة جزاء «بيرنلي»، ثم سددها بإتقان داخل شباك الأخير.

وانفرد «ليفربول» بالصدارة موقتًا، برصيد 6 نقاط، انتظارًا لنتائج باقي مباريات الجولة، بينما ظل «بيرنلي» دون رصيد من النقاط، حيث خسر مباراته الأولى أمام برايتون (1-2).

وألغى الحكم هدفًا للنجم المصري محمد صلاح في الدقيقة 26، بداعي التسلل، وكان سيحمل رقم 99 له في «البريميرليغ» حال احتسابه، كما حال التسلل دون احتساب هدفًا لـ«بيرنلي» في الثواني الأولى من الشوط الثاني، عندما أسكن آشلي بارنس الكرة في شباك الحارس أليسون بيكر.