ريال مدريد يجدد عقد مهاجمه بنزيما

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 20 أغسطس 2021, 06:19 مساء
كريم بنزيما يجدد عقدة مع ريال مدريد حتى العام 2023. (حساب الريال على تويتر)

أعلن نادي ريال مدريد، تجديد عقد نجمه الفرنسي كريم بنزيما مع النادي حتى العام 2023، بعد نجاح المفاوضات بين الطرفين.

ونشرت الصفحة الرسمية لنادي ريال مدريد على موقع «تويتر» لحظة توقيع بنزيما مع رئيس ريال مدريد، فلورنتينو بيريز.

وعبر الفرنسي كريم بنزيما عن سعادته لتجديد عقدة مع النادي الملكي حتى العام 2023، لتستمر رحلة الهداف الفرنسي مع النادى الملكي الذي انضم إليه في صيف العام 2009 قادما من فريق ليون.

ونشر بنزيما عبر حسابته على مواقع التواصل الاجتماعي صورا من لحظة التوقيع على العقد، وعلق عليها: «التاريخ مستمر معي في أعظم نادي في العالم، يا له من شرف وجودي هنا اليوم، شكرًا على الثقة التي تمنحها لي منذ سنوات».

يُذكر أن صاحب الـ33 عاما فاز بكل شيء بقميص ريال مدريد، ويتضمن سجله المذهل 19 لقباً: دوري أبطال أوروبا (4)، كأس العالم للأندية (4)، كأس السوبر الأوروبي (3)، الدوري الإسباني (3)، كأس الملك (2) وكأس السوبر الإسباني (3).

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