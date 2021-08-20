ميسي ونيمار وراموس يغيبون عن مواجهة «سان جيرمان» و«بريست»

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 20 أغسطس 2021, 04:49 مساء
النجمان الأرجنتيني ليونيل ميسي والبرازيلي نيمار يشاركان في تمارين باريس سان جيرمان (ا ف ب)

لن يكون الثنائي النجم، الأرجنتيني ليونيل ميسي والبرازيلي نيمار، ضمن التشكيلة التي اختارها مدرب باريس سان جيرمان، ماوريسيو بوكيتينو، للمشاركة أمام بريست اليوم الجمعة في إطار المرحلة الثالثة من الدوري الفرنسي لكرة القدم.

فيما استدعى مدرب توتنهام السابق للمرة الأولى كلا من البرازيلي ماركينيوس، والأرجنتيني أنخل دي ماريا، والحارس الإيطالي جانلويجي دوناروما والإيطالي ماركو فيراتي.

وإلى جانب ميسي ونيمار، يغيب أيضا الوافد الجديد من ريال مدريد الإسباني سيرخيو راموس.

ويستمر ثنائي برشلونة السابق في التحضير البدني تمهيداً للانضمام إلى تشكيلة فريق العاصمة الفرنسية الذي كان استهل الموسم بفوزين على تروا 2-1 وستراسبورغ 4-2.

ورأى بوكيتينو أنّ اللاعب الذي سيشارك مع سان جيرمان «يجب أن يكون في أفضل الظروف».

ومن المحتمل أن يأتي اليوم الذي سيشارك فيه ميسي للمرة الأولى مع «بي إس جي» عندما يواجه رينس في 29 أغسطس، وذلك قبل موعد العطلة الدولية.

وكان نيمار عاد إلى مركز تدريبات سان جيرمان في السادس من الشهر الحالي، إلى جانب زميله في منتخب السامبا ماركينيوس، الأرجنتيني لياندرو باريديس ودي ماريا عقب نهاية كوبا أميركا التي تُوج بلقبها المنتخب الأرجنتيني على حساب البرازيل (1 - صفر).

ومن أبرز المنضمين إلى تشكيلة سان جيرمان للقاء بريست، يأتي الثنائي الإيطالي فيراتي ودوناروما، حيث تتجه الأنظار إلى الاطلالة الأولى المرتقبة لحارس مرمى ميلان سابقاً، بعدما حرس عرين الفريق الفرنسي في مستهل الموسم الكوستاريكي كيلور نافاس.

وكان بوكيتينو كشف في وقت سابق أنّه «في حال كان دوناروما ضمن التشكيلة، فمن المحتمل أنه سيلعب».

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