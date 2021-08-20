فرانس برس: نادال يعلن نهاية موسمه بسبب استمرار الإصابة في قدمه

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 20 أغسطس 2021, 01:28 مساء

أعلن لاعب التنس الإسباني رافايل نادال المصنّف أول سابقاً والرابع حاليا نهاية موسمه بسبب عدم تعافيه من إصابة تعرّض لها قبل فترة في قدمه.

وقال نادال في فيديو نشره عبر حساباته الرسمية على مواصل التواصل الاجتماعي «مرحبا للجميع، أوّد أن أخبركم، للأسف، أنني سأضع حداً لموسم 2021. بصراحة، لقد أمضيت عامًا عانيت فيه من قدمي أكثر مما ينبغي».

ويعاني نادال (34  عاما) من الاصابة منذ خروجه من الدور نصف النهائي من بطولة فرنسا المفتوحة إحدى البطولات الأربع الكبرى في يونيو الماضي، واكتفى بالمشاركة في دورة واحدة بعدها.

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