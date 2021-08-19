بوكيتينو بعد انضمام ميسي إلى «سان جيرمان»: لن نسجل 10 أهداف في كل مباراة

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 19 أغسطس 2021, 06:10 مساء
لونيل ميسي في إحدى تدريبات فريق باريس سان جيرمان. (أرشيفية : الإنترنت)

رفض المدير الفني لفريق باريس سان جيرمان الفرنس، المدرب ماوريسيو بوكيتينو، المبالغة في القوة الهجومية لفريقه بعد التعاقد مع ليونيل ميسي، لينضم للكتيبة التي تضم نيمار، مبابي، دي ماريا وإيكاردي.

قال «بوكيتينو» في مؤتمر صحفي اليوم الخميس: «بالتأكيد فرصتنا أكبر في الفوز بكل المباريات، لكن تسجيل 5 أو 10 أهداف في كل مباراة، لن يكون أمرا سهلا، نظرا لجودة المنافسين، رغم أن فريقنا يضم مواهب مذهلة».

وأضاف المدرب الأرجنتيني: «الناس سيضحكون عندما يسمعون ذلك.. لقد قلت من قبل أن الخطوة الأهم هي تكوين فريق جماعي متوازن، والتزام جميع اللاعبين بتطبيق فلسفتي وأفكاري، إنه تحد كبير».

وكشف المدير الفني لسان جيرمان: «لم أحسم قراري النهائي بشأن مشاركة ميسي في مباراة بريست غدًا الجمعة في بطولة الدوري، ولكن سأتشاور مع الجهاز المعاون خلال ساعات لبحث إمكانية ضمه للقائمة».

وواصل: «بالطبع ميسي إضافة كبيرة، والكل يعلم حجم تأثير انضمامه للفريق، لقد أضفى أجواء إيجابية داخل غرفة خلع الملابس، واندمج سريعا مع زملائه في التدريبات على مدار الأسبوع الجاري، وأنا سعيد بذلك».

وتابع: «دوناروما فاز مع منتخب إيطاليا بلقب يورو 2020، ونال جائزة أفضل لاعب في البطولة، فهو يعد أيضا إضافة قوية للفريق مثل ميسي وباقي الصفقات الجديدة التي أنعشت قوام الفريق، ويمكنه أيضا أن ينضم لقائمة مباراة بريست».

واختتم ماوريسيو تصريحاته: «إمكانية مشاركة نيمار وماركينيوس وفيراتي تحددها أيضا الجاهزية البدنية، سنقوم بتقييم الأمر».

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