غوارديولا ينافس مانشيني وتوخيل على جائزة أفضل مدرب في أوروبا

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 19 أغسطس 2021, 05:46 مساء
غوارديولا ينافس مانشيني وتوخيل على جائزة أفضل مدرب في أوروبا / 19 أغسطس. (الموقع الرسمي ليويفا)

أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا)، اليوم الخميس، أسماء المرشحين لجائزة مدرب العام لموسم (2020-2021).

وضمت القائمة المختصرة كل من: توماس توخيل (تشيلسي) - بيب غوارديولا (مانشستر سيتي) - روبرتو مانشيتي (منتخب إيطاليا).

- رسميا.. «يويفا» يعلن أسماء المرشحين لجائزة أفضل لاعب في أوروبا

ووصل الثلاثي للقائمة النهائية بعد اختيار 24 مدربا في يورو 2020، و80 مدربا شاركوا في بطولتي دوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي بدءا من دور المجموعات، و55 صحفيا من الاتحادات الأوروبية.

وإليكم ترتيب المراكز من الرابع للعاشر:

4- أوناي إيمري (فياريال الإسباني) – 64 نقطة.

5- دييجو سيميوني (أتليتكو مدريد الإسباني) – 29 نقطة.

6- أنطونيو كونتي (إنتر الإيطالي) – 19 نقطة.

7- جاريث ساوثجيت (منتخب إنجلترا) – 18 نقطة.

8- كريستوف جاليتييه (ليل الفرنسي) – 16 نقطة.

9- أولي جونار سولشاير (مانشستر يونايتد) – 14 نقطة.

10- كاسبر هيولماند (منتخب الدنمارك) – 11 نقطة.

وسيقام حفل الجوائز يوم 25 أغسطس المقبل قبل إجراء مراسم قرعة دوري أبطال أوروبا 2021-2022 في إسطنبول بتركيا.

- توخيل
حقق لقب دوري أبطال أوروبا بعدما قاد تشيلسي للمرة الثانية في تاريخ الدوري عقب خلافة فرانك لامبارد من منتصف الموسم.

- غوارديولا
حصد لقب الدوري الإنجليزي بفارق 12 نقطة عن أقرب منافسيه ووصل بمانشستر سيتي لنهائي دوري الأبطال لأول مرة.

- مانشيني
قاد منتخب إيطاليا لحصد لقب يورو 2020 للمرة الثانية في التاريخ، كما حقق سلسلة من 34 مباراة دون هزيمة.

ويحمل الألماني هانس فليك مدرب بايرن ميونيخ الأسبق جائزة العام الماضي بعدما حقق سداسية تاريخية بقميص البافاري.

ولم يسبق أن حصد مانشيني أو توخيل الجائزة فيما حصدها بيب قبل ذلك موسم 2008-09 بعد سداسية برشلونة.

وحال فاز بيب بالجائزة سيصبح ضمن قائمة فازت بالجائزة مرتين تضم: رافائيل بينيتيز – كارلو أنشيلوتي – جوزيه مورينيو – السير أليكس فيرجسون – أوتمار هيتسفليد – مارتشيلو ليبي – جيوفاني تراباتوني.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

لوكاكو يعلن رقمه الجديد مع تشيلسي.. ويتحدث عن القتال من أجل أحلامه
رياضة عالمية
مختبر أميركي يعلن تحقيقه «تقدما تاريخيا» في الاندماج النووي
علوم وتكنولوجيا
باريس: 5 شروط مسبقة لاعتراف المجتمع الدولي بطالبان
دولى
حريق جديد خارج عن السيطرة في غابة بكاليفورنيا (فيديو)
دولى
رئيس الأركان الأميركي: لم يكن ثمة مؤشرات إلى انهيار القوات الأفغانية في 11 يوما
دولى
واشنطن: أشرف غني «لم يعد شخصية لها دور» في أفغانستان
دولى
الخارجية الروسية: زيارة المنقوش إلى موسكو خطوة مهمة نحو تعزيز تفاعلنا البناء مع ...
ليبيا
مسؤول تجاري باريسي يتحدث عن السحر في صناعة قميص ميسي
رياضة عالمية
الكيلاني تبحث في القاهرة مشكلات الليبيات المتزوجات من مصريين
ليبيا
تدمير جزئي لتمثال زعيم سياسي سابق من الهزارة بأفغانستان
دولى
مجلس النواب يوافق على انتخاب رئيس الدولة بشكل مباشر ويحيل القانون إلى اللجنة ...
ليبيا
أحزاب وتنظيمات سياسية تشيد بمخرجات اللجنة العسكرية «5+5»
ليبيا
كاركاتير خيري - خلاص! ياسر عنترة وفوضى
كاريكاتير
جلسة «النواب» في طبرق.. جدل حول صلاحيات الرئيس و«مليار الزواج»
ليبيا
لجنة «5+5» تعلن بدء عمل مراقبي وقف إطلاق النار «المحليين» (نص البيان)
ليبيا
البعثة الأممية تنفي وجود دور لها في مناقشة مقترحات خارج «خارطة الطريق»: البعض ...
ليبيا
أرقام قياسية حملت اسم العرب في حصاد أولمبياد «طوكيو 2020»
رياضة عالمية
جريدة «الوسط»: توتر في الداخل وحراك دولي لإنقاذ «الانتخابات»
ليبيا
 المزيد من رياضة عالمية

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

بالفيديو: «Lincoln» تطرح سيارة دفع رباعي أكثر فخامة وتطورًا