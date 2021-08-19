رسميا.. «يويفا» يعلن أسماء المرشحين لجائزة أفضل لاعب في أوروبا

جورجينيو وكانتي ودي بروين يتنافسون لنيل جائزة أفضل لاعب في أوروبا / 19 أغسطس. (الموقع الرسمي ليويفا)

أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا)، اليوم الخميس، قائمة المرشحين لنيل جائزة أفضل لاعب في أوروبا عن موسم 2019-2020.

ووقع اختيار الاتحاد الأوروبي على الثنائي نجولو كانتي، وجورجينيو من تشيلسي، مع كيفين دي بروين من مانشستر سيتي.

وجاء الاختيار من لجنة تكونت من مدربي 24 منتخبا شاركوا في يورو 2020 مع 80 مدربا من الأندية التي لعبت دور المجموعات في دوري أبطال أوروبا، والدوري الأوروبي، بجانب 55 صحفيا من كل اتحاد من أعضاء الاتحاد الأوروبي لكرة القدم.

وجاء بقية ترتيب المرشحين العشرة الأوائل كالتالي:

4- ليونيل ميسي، 148 نقطة

5- روبرت ليفاندوفسكي، 140 نقطة

6- جيانلويجي دوناروما، 49 نقطة

7- كيليان مبابي، 31 نقطة

8- رحيم ستيرلنج، 18 نقطة

9- كريستيانو رونالدو، 16 نقطة

10- إيرلينج هالاند، 15 نقطة

- جورجينيو

وعاش لاعب الوسط الإيطالي جورجينيو، موسما مميزا مع تشيلسي ومنتخب إيطاليا بعد الفوز بدوري أبطال أوروبا على حساب مانشستر سيتي، ثم الفوز باليورو مع الأزوري على حساب إنجلترا بركلات الترجيح، ثم أخيرا التتويج بالسوبر الأوروبي على حساب فياريال بركلات الترجيح أيضا.

جورجينيو كان أحد اللاعبين الأساسيين في تشيلسي على مدار الموسم بمشاركته في 48 مباراة في جميع المسابقات سجل خلالها 8 أهداف، وصنع هدفين.

ولعب لاعب الوسط دورا رئيسيا في فوز إيطاليا باليورو بالمشاركة أساسيا في كل مباريات المنتخب من دور المجموعات حتى المباراة النهائية.

- نجولو كانتي

صمام أمام تشيلسي ومنتخب فرنسا حصد بطولتي دوري أبطال أوروبا، والسوبر الأوروبي مع تشيلسي، وشارك في 48 مباراة مع فريقه الأزرق الموسم الماضي صنع خلالها ثلاثة أهداف. وعلى الصعيد الدولي، ودع كانتي بطولة يورو 2020 مع فرنسا من الدور ثمن النهائي أمام سويسرا بركلات الترجيح.

- كيفين دي بروين

فاز صانع الألعاب البلجيكي مع مانشستر سيتي بلقب الدوري الإنجليزي وكأس رابطة المحترفين الإنجليزية. وخسر مع السيتي نهائي دوري أبطال أوروبا أمام تشيلسي بهدف دون رد.

وسجل دي بروين 10 أهداف وصنع 18 في 40 مباراة مع مانشستر سيتي الموسم الماضي. وودع يورو 2020، مع منتخب بلجيكا من الدور ربع النهائي أمام إيطاليا، بعدما لعب أربع مباريات سجل خلالها هدفا واحدا وصنع آخر.