لوكاكو يعلن رقمه الجديد مع تشيلسي.. ويتحدث عن القتال من أجل أحلامه

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 19 أغسطس 2021, 03:14 مساء
النجم البلجيكي روميلو لوكاكو يعلن ارتداءه رقم 9 مع تشيلسي. (أرشيفية : الإنترنت)

كشف النجم البلجيكي روميلو لوكاكو، الذي انضم حديثًا إلى صفوف فريق تشيلسي، أنه سيرتدي القميص رقم (9)، الذي كان يرتديه المهاجم تامي أبراهام، قبل رحيله.

وحصل لوكاكو الذي عاد إلى ملعب «ستامفورد بريدج»، قادمًا من إنتر ميلان، على القميص رقم 18 بصورة مبدئية، قبل أن يستغل الفرصة ويحصل على القميص رقم 9 بعد رحيل أبراهام إلى روما الإيطالي، وفقًا لوكالة الأنباء البريطانية.

وأبدى لوكاكو، الذي سبق له اللعب ضمن صفوف إيفرتون ومانشستر يونايتد، حماسه للقيام بدور مهم باعتباره النقطة المحورية في هجوم الفريق الأزرق، وكذلك إظهار صفاته القيادية.

وقال لوكاكو صاحب الـ(28 عامًا): «الآن لديَّ القميص رقم 9، أنا سعيد ومحظوظ لأنني في هذا الموقف.. سيزار أزبلكويتا هو القائد وهو موجود ضمن صفوف الفريق منذ عدة سنوات، إنه قائد عظيم وحينما كنت في الحجر الصحي كان دائمًا يراسلني ويقدم لي بعض المساعدات في المنزل».

وأوضح: «فيما يتعلق بالقادة، هناك العديد من اللاعبين الذين يتحلون بتلك الصفات داخل غرفة ملابس الفريق، وغرفة الملابس هنا تتمتع بشخصية كبيرة، وهذا ما أحبه.. أنا أحد اللاعبين الذين يحبون التواصل مع الجميع وجعلهم في راحة تامة ومنحهم الثقة، لأن هؤلاء اللاعبين يستحقون أن يلعبوا في تشيلسي وقد أظهروا ذلك الموسم الماضي».

وسبق للوكاكو، الهدّاف التاريخي للمنتخب البلجيكي، قضاء 3 أعوام في تشيلسي من 2011 إلى 2014، كما أنه اعترف بأن لديه عملًا لم ينته منه بعد، عقب عودته إلى غرب العاصمة الإنجليزية لندن.

وتابع المهاجم البلجيكي: «العودة أمر طيب.. كلاعب، المرء يقاتل من أجل أحلامه، أنا هنا الآن ولا أطيق الانتظار حتى أنزل إلى أرض الملعب مع زملائي».

المواجهة الأولى للوكاكو في فترته الجديدة مع تشيلسي ستكون أمام آرسنال بديربي لندني مثير، وحول ذلك أضاف: «إنهم يعيدون البناء لكن أنا أنظر إلى فريقي وأركز عليه، ستكون مباراة صعبة ولكننا سنجهز أنفسنا للمعركة».

وعن جاهزيته للمشاركة في المباراة رغم عدم انخراطه كثيرًا في تدريبات تشيلسي، ذكر لوكاكو: «لقد كنت أتدرب، لقد خضت الموسم التحضيري بالكامل (مع إنتر)، أنا متاح إذا ما أراد مني المدرب المشاركة».

واستهل تشيلسي، بطل دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي، موسمه في الدوري الإنجليزي بفوز (3-0) على كريستال بالاس، كما أنه سيحل ضيفًا على آرسنال يوم الأحد المقبل بثقة كبيرة.

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