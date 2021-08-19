رسميًا.. لاتسيو يخطف مهاجم «العدو» روما

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 19 أغسطس 2021, 02:23 مساء
الجناح الإسباني بيدرو رودريجيز ينتقل إلى لاتسيو في الميركاتو الصيفي / 19 أغسطس. (حساب لاتسيو على تويتر)

أعلن نادي لاتسيو، اليوم الخميس، تعاقده رسميًّا مع المهاجم الإسباني بيدرو رودريجيز، من الغريم روما، وذلك خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

ومن المقرر أن يرتدي بيدرو صاحب الـ34 عامًا القميص رقم 9 مع النسور، علمًا بأنه انتقل إلى لاتسيو في صفقة مجانية، بعد اتفاق جميع الأطراف.

وتُعدّ هذه المرة الثانية في التاريخ التي ينتقل فيها لاعب من روما إلى لاتسيو بشكل مباشر، بعد أن كان سيرجيو بيتريللي، هو الوحيد الذي انتقل بشكل مباشر من روما إلى لاتسيو، وذلك في العام 1972.

وأشارت تقارير صحفية، إلى أن بيدرو سيشارك في تدريبات لاتسيو فورًا؛ حيث من المنتظر أن يظهر في تدريبات الفريق اليوم، تحت قيادة ماوريسيو ساري، المدير الفني للنسور.

وأوضحت التقارير أنه من المتوقع أيضًا أن يستدعى بيدرو لمباراة السبت المقبل أمام إمبولي، لا سيما وأنه يعيش حالة بدنية جيدة ومثالية.

يذكر أن بيدرو انتقل إلى روما بشكل مجاني خلال صيف 2020 قادمًا من تشيلسي، لكنه فشل في التأقلم على الأجواء مع «الذئاب».

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