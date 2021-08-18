رسميا.. لوكاتيلي في صفوف «يوفنتوس»

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 18 أغسطس 2021, 10:20 مساء
«يوفنتوس» يعلن انتقال الدولي الإيطالي مانويل لوكاتيلي إلى صفوفه / 18 أغسطس. (حساب يوفنتوس على تويتر)

أعلن نادي «يوفنتوس» رسميًّا، اليوم الأربعاء، تعاقده مع الإيطالي مانويل لوكاتيلي، لاعب وسط «ساسولو»، على سبيل الإعارة لمدة موسمين، مع إلزامية الشراء في صيف 2023.

وقال «يوفنتوس» في بيان له: «يعلن نادي يوفنتوس أنه أتم الاتفاق مع ساسولو، على استعارة لوكاتيلي مجانًا حتى صيف 30 يونيو 2023».

وأضاف البيان: «الاتفاق يلزم يوفنتوس بشراء اللاعب نهائيًّا في صيف 2023، بشرط تحقيق أهداف رياضية معينة».

وتابع: «سيكون يوفنتوس مطالبًا بدفع 25 مليون يورو، حال شراء اللاعب، تدفع على ثلاث سنوات، علاوة على ذلك، هناك مكافآت بحد أقصى 12.5 مليون يورو، عند تحقيق مزيد الأهداف».

واختتم «يوفنتوس» بيانه: «هناك شروط إلزامية لشراء اللاعب بسيطة للغاية، وتتفعل في اللحظة التي يحقق فيها يوفنتوس أول نقطة له في الدوري الإيطالي هذا الموسم».

الدولي الإيطالي مانويل لوكاتيلي بعد توقيع عقوده مع يوفنتوس / 18 أغسطس. (حساب يوفنتوس على تويتر)
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