«آرسنال» على مشارف التعاقد مع نجم «ريال مدريد»

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 18 أغسطس 2021, 08:32 مساء
لاعب الوسط الدولي النروجي مارتن أوديغارد (ا ف ب)

بات «آرسنال» الإنجليزي لكرة القدم، على مشارف التعاقد مع لاعب وسط «ريال مدريد» الإسباني، النرويجي مارتن أوديغارد، الذي سبق له أن دافع عن قميصه، وذلك بحسب ما أفادت تقارير صحفية اليوم الأربعاء.

وكان أوديغارد، البالغ 22 عامًا، انضم إلى صفوف نادي «المدفعجية» على سبيل الإعارة في النصف الثاني من الموسم الماضي، بعدما فشل في حجز مركز أساسي له في النادي المدريدي.

وسجل الدولي النرويجي هدفين في 20 مباراة للنادي اللندني، ونال استحسان مدربه الإسباني ميكيل أرتيتا.

غير أن أوديغارد كان يأمل في أن يحصل على فرصة أخرى مع الـ«ريال» باشراف مدربه العائد الإيطالي كارلو أنشيلوني هذا الموسم خلفًا للفرنسي زين الدين زيدان المغادر قبل عام من نهاية عقده، إلا أن «آرسنال» بدا مستعدًّا لإعادة النرويجي إلى ملعب «الإمارات ستاديوم».

وأشارت تقارير صحفية إلى أن «آرسنال» وافق على دفع قرابة 41 مليون يورو للحصول على خدمات النرويجي الذي شوهد في لندن الأربعاء، حيث خضع للفحص الطبي.

وكان أوديغارد انضم إلى نادي العاصمة مدريد في سن الـ16 عامًا قادمًا من «سترومسغودسيت» في العام 2015، لكن من دون أن يتمكن من فرض نفسه، فأمضى عامين معارًا مع «هيريفين» الهولندي قبل أن ينتقل إلى مواطنه «فيتيس أارنهيم» وثم «ريال سوسييداد» الإسباني و«آرسنال».

وفي حال إتمام صفقة أوديغارد، فستكون رابع صفقة للمدرب أرتيتيا الذي سبق له التعاقد مع كل من بن وايت، والبرتغالي نونو تافاريس والبلجيكي ألبرت سامبي لوكونغا منذ نهاية الموسم الماضي.

واستهل «آرسنال» الموسم الجديد بخسارة مفاجئة أمام «برنتفورد» الوافد حديثًا إلى الدوري الممتاز بنتيجة صفر-2، حيث بات عليه أن يتصالح مع جماهيره عندما يخوض مباراته الأولى في عقر داره أمام حامل لقب مسابقة دوري أبطال أوروبا «تشلسي»، الأحد، ضمن منافسات المرحلة الثانية للبريميرليغ.

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