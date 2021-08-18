الإصابة تجبر حامل اللقب تيم على الانسحاب من بطولة الولايات المتحدة للتنس

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 18 أغسطس 2021, 08:10 مساء
صورة للاعب النمسوي دومينيك تيم الذي أعلن انسحابه من بطولة الولايات المتحدة الاميركية خلال بطولة استراليا المفتوحة في 14 فبراير 2021 (ا ف ب)

أعلن النمساوي دومينيك تيم، اليوم الأربعاء، انسحابه من بطولة الولايات المتحدة الأميركية التي تقام على ملاعب فلاشينغ ميدوز، التي أحرز لقبها العام الماضي بسبب الإصابة في معصمه الأيمن، التي حالت دون عودته إلى الملاعب منذ أشهر عدة وأجبرته على إنهاء موسمه في وقت باكر.

ونشر المصنف سادسًا عالميًّا شريطًا مصورًا في حسابه على «إنستغرام» قال فيه: «يتوجب عليّ اتخاذ قرار إعلان انسحابي من بطولة الولايات المتحدة الأميركية المفتوحة وإنهاء موسم 2021، حيث إن معصمي يؤلمني مجددًا».

وتابع تيم، الذي دأب على ارتداء دعامة على يده اليمنى منذ عدة أسابيع: «الأسبوع الماضي، وعندما قمت بضرب الكرة شعرت بالألم ذاته الذي شعرت به في ماربيا»، في إشارة إلى دورة مايورما الإسبانية التي شارك فيها في يونيو الماضي حين تعرض للإصابة.

وأكد النمساوي أنه لن يخضع لعملية جراحية «سنتابع العمل على تعزيز (القوة البدنية) والتحرك (في الملعب)، وأريد أن أعود بنسبة 100 في المئة من قدراتي في بداية منافسات موسم 2022».

ومذ أن توج في نيويورك في سبتمبر 2020 محققًا أول ألقابه الكبرى في بطولات «غراند سلام» في سن الـ 27 عامًا، وصل تيم إلى الدور ربع النهائي من بطولة «رولان غاروس» الفرنسية التي أُقيمت من سبتمبر حتى أكتوبر بسبب تداعيات فيروس «كورونا»، كما بلغ نهائي بطولة الـ«ماسترز» في لندن، واختتم العام 2020 في المركز الثالث في التصنيف العالمي للاعبين المحترفين لكرة المضرب.

وتعود آخر مشاركة لتيم إلى يونيو في دورة مايوركا التي أُقيمت على العشب، حيث اضطر للانسحاب عقب إصابته في معصمه خلال مباراته أمام الفرنسي أدريان مانارينو.

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