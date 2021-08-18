يوفنتوس يستعير لوكاتيلي مع أحقية الشراء مقابل 35 مليون يورو

لوكاتيلي. (فيسبوك)

انضم مانويل لوكاتيلي إلى يوفنتوس، كونه أحد أبرز المواهب التي برزت في كأس الأمم الأوروبية 2020 لكرة القدم مع المنتخب الإيطالي المُتوّج باللقب، وقد وصل إلى تورينو من أجل الخضوع لفحوص طبية تمهيدًا لإكمال انتقاله، بعد توصل نادي «السيدة العجوز» إلى اتفاق مع نظيره ساسوولو.

واستُقبل لاعب الوسط، لوكاتيلي (23 عامًا)، من عشرات المشجعين بالنادي لحظة وصوله إلى المركز الطبي، بحسب الصور التي نشرها يوفنتوس عبر حساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، وتوصل يوفنتوس لاتفاق كامل مع نظيره ساسوولو، بهدف ضمّ لوكاتيلي لمدة موسمين على سبيل الإعارة، مع بند إلزامي لشراء اللاعب مقابل 35 مليون يورو، وذلك بعد مفاوضات شاقة بين الجانبين.

وبعد إتمام الإجراءات الروتينية للإعلان الرسمي عن صفقة النجم الشاب، اليوم الأربعاء، سيكون لوكاتيلي جاهزًا لخوض مباراته الأولى مع «بيانكونيري» في المرحلة الافتتاحية للدوري الإيطالي على ملعبه أمام أودينيزي، الأحد، بعدما أبدى المدير الفني ماسيميليانو أليغري اهتمامًا كبيرًا بضمّ لوكاتيلي إلى فريقه هذا الصيف لتعزيز خط وسطه.