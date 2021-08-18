بالميراس يتأهل إلى مربع «ليبرتادوريس» الذهبي

فرحة بالميراس بالتأهل. (إنترنت)

صعد فريق بالميراس إلى الدور نصف النهائي ببطولة كأس ليبرتادوريس، بعدما تغلب على ساو باولو (3-0)، في المواجهة البرازيلية الخالصة التي جمعت الفريقين، في افتتاح جولة إياب دور الثمانية.

كانت مباراة الذهاب انتهت بالتعادل (1-1)، وبذلك تأهل بالميراس إلى المربع الذهبي فائزًا بنتيجة إجمالية (4-1)، وسجل الأهداف الثلاثة لبالميراس، رافائيل فيغا، وإيدواردو بيريرا رودريغيز، وباتريك دي باولا كاريرو، في الدقائق 10 و67 و78.

وأنهى ساو باولو المباراة بعشرة لاعبين؛ حيث طرد فيتور فريزارين بوينو من صفوف الفريق، في الدقيقة 82.