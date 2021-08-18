مسؤولو تجاري باريسي يتحدث عن السحر في صناعة قميص ميسي

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 18 أغسطس 2021, 03:02 مساء
قميص ميسي في المتجر. (إنترنت)

أكد المدير التجاري للنادي الباريسي، فابيان أليغر، أنه على الرغم من أن البيع المذهل لقميص ليونيل ميسي، إلا أنه من الجنون الحديث عن مثل هذه الأرقام التي نشرت مؤخراً، وقبل أيام قليلة، ظهر خبر يتحدث عن أن بيع قمصان ليونيل الجديدة مع باريس سان جيرمان، قد تجاوز 800 ألف عملية بيع في غضون أيام قليلة.

فابيان أليغر كشف أن الأرقام المعلنة زائفة، عندما خرجت من تغريدة لكن دون تأكيد من النادي، أو أي شخص آخر، وتنشر جريدة «ليكيب» الفرنسية تصريحات للمدير التجاري لباريس سان جيرمان، الذي ينفي بشكل قاطع صحة الأرقام، ويؤكد أنها لا تزال بعيدة عن الوصول إليها.

وقال فابيان أليغر في تصريحاته: «من الجنون الحديث عن مثل هذه الأرقام، نعم كان اتجاه المبيعات هائلاً، لكننا بعيدون عن بيع مليون قميص، تمت الصفقة مع ميسي بسرعة كبيرة، ولم يكن ذلك شيئاً كان يمكن أن نتوقعه، بالطبع كنا سريعين، لكن الأمر يتعلق أكثر بأوقات تصنيع شركائنا، سواء كانت نايكي أو أديداس أو بوما، نحن لسنا سحرة».

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