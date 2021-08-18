نجمة التنس التونسية أنس جابر تتأهل في بطولة سينسيناتي الأميركية

لاعبة التنس التونسية أُنس جابر. (أرشيفية: الإنترنت)

تأهلت النجمة التونسية أنس جابر، إلى الدور الثاني ببطولة سينسيناتي، أحد أكبر مدن ولاية أوهايو الأميركية، إثر تغلبها على الإستونية أنيت كونتافيت (6-2 و4-6 و7-5)، ضمن منافسات الدور الأول، كما صعدت الأميركية جيسيكا بيغولا إلى الدور الثاني ببطولة سينسيناتي للتنس، بعدما تغلبت على الإيطالية كاميلا جيورجي (6-2 و6-2)، ضمن منافسات الدور الأول.

وجاء الخروج المبكر لجيورجي من بطولة سينسيناتي، بعد أيام قليلة من تتويجها بلقب بطولة مونتريال في كندا، على حساب النجمة التشيكية كارولينا بليسكوفا.

وتأهلت البيلاروسية فيكتوريا أزارينكا، إلى الدور الثاني بالفوز على الروسية لودميلا سامسونوفا (6-2 و6-3)، في مباراة استغرقت ساعة واحدة وتسع دقائق، وصعدت السويسرية بيلندا بنشيتش، المتوجة بالميدالية الذهبية في أولمبياد طوكيو 2020، للدور الثاني بالفوز على التشيكية ماركيتا فوندروسوفا (6-3 و7-5)، في مباراة استمرت ساعة واحدة و27 دقيقة.