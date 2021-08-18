نجمة التنس التونسية أنس جابر تتأهل في بطولة سينسيناتي الأميركية

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 18 أغسطس 2021, 11:57 صباحا
لاعبة التنس التونسية أُنس جابر. (أرشيفية: الإنترنت)

تأهلت النجمة التونسية أنس جابر، إلى الدور الثاني ببطولة سينسيناتي، أحد أكبر مدن ولاية أوهايو الأميركية، إثر تغلبها على الإستونية أنيت كونتافيت (6-2 و4-6 و7-5)، ضمن منافسات الدور الأول، كما صعدت الأميركية جيسيكا بيغولا إلى الدور الثاني ببطولة سينسيناتي للتنس، بعدما تغلبت على الإيطالية كاميلا جيورجي (6-2 و6-2)، ضمن منافسات الدور الأول.

وجاء الخروج المبكر لجيورجي من بطولة سينسيناتي، بعد أيام قليلة من تتويجها بلقب بطولة مونتريال في كندا، على حساب النجمة التشيكية كارولينا بليسكوفا.

وتأهلت البيلاروسية فيكتوريا أزارينكا، إلى الدور الثاني بالفوز على الروسية لودميلا سامسونوفا (6-2 و6-3)، في مباراة استغرقت ساعة واحدة وتسع دقائق، وصعدت السويسرية بيلندا بنشيتش، المتوجة بالميدالية الذهبية في أولمبياد طوكيو 2020، للدور الثاني بالفوز على التشيكية ماركيتا فوندروسوفا (6-3 و7-5)، في مباراة استمرت ساعة واحدة و27 دقيقة.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

مدرب أوروبي يقود الأهلي طرابلس في الموسم الجديد
رياضة محلية
كاركاتير خيري - جيش أفغانستان
كاريكاتير
ليفاندوفسكي يقود «بايرن ميونيخ» للاحتفاظ بالسوبر الألماني للمرة التاسعة في ...
رياضة عالمية
«طائرة النجاة أم الموت؟»..نقلت مئات الفارين من «طالبان» وقتلت بعض من تمسكوا ...
دولى
الرئيس التونسي في مواجهة تحديات قرارته الاستثنائية
عربى
اعتماد مواعيد استئناف الدراسة والامتحانات النهائية لسنوات النقل والشهادتين
ليبيا
مجلس النواب يوافق على انتخاب رئيس الدولة بشكل مباشر ويحيل القانون إلى اللجنة ...
ليبيا
أحزاب وتنظيمات سياسية تشيد بمخرجات اللجنة العسكرية «5+5»
ليبيا
غلق منظومة تسجيل الناخبين في الداخل بحلول منتصف الليل
ليبيا
كاركاتير خيري - خلاص! ياسر عنترة وفوضى
كاريكاتير
جلسة «النواب» في طبرق.. جدل حول صلاحيات الرئيس و«مليار الزواج»
ليبيا
«5+5» تخاطب «الرئاسي» والحكومة بضرورة تجميد الاتفاقات العسكرية ومذكرات التفاهم ...
ليبيا
البعثة الأممية تنفي وجود دور لها في مناقشة مقترحات خارج «خارطة الطريق»: البعض ...
ليبيا
أرقام قياسية حملت اسم العرب في حصاد أولمبياد «طوكيو 2020»
رياضة عالمية
جريدة «الوسط»: توتر في الداخل وحراك دولي لإنقاذ «الانتخابات»
ليبيا
«بلومبرغ»: بوتين يضغط على حفتر لدعم سيف القذافي «في رئاسة ليبيا»
ليبيا
تأكيد أول إصابة بفيروس «ماربورغ» في غينيا غرب أفريقيا
دولى
حفتر: الجيش الليبي لن يكون خاضغا لأي سلطة
ليبيا
 المزيد من رياضة عالمية

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

«ناسا» تستعد لزيارة «كويكب الذهب» في صيف 2022.. يكفي لتحويل سكان الأرض لأثرياء