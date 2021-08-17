ليفاندوفسكي يقود «بايرن ميونيخ» للاحتفاظ بالسوبر الألماني للمرة التاسعة في تاريخه

بايرن ميونيخ يتوج بالسوبر الألماني للمرة التاسعة في تاريخه. (حساب بايرن على تويتر)

قاد المهاجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي، فريقه «بايرن ميونيخ»، للاحتفاظ بلقب كأس السوبر الألمانية، للمرة التاسعة في تاريخه، بتسجيله هدفين من ثلاثية أمام «بروسيا دورتموند» 3-1 على ملعب «سيغنال إيدونا بارك»، اليوم الثلاثاء.

وسجل ليفاندوفسكي في الدقيقتين 41 و74 وتوماس مولر (49)، فيما سجل لـ«دورتموند» قائده ماركو رويس (64).

وأهدى النادي البافاري مدربه الجديد يوليان ناغلسمان الذي حل بدلًا عن هانزي فليك المغادر لتدريب منتخب الـ«مانشافت» لقبه الأول عقب قدومه إليه من «لايبزيغ».

كما أنه أول لقب رسمي كبير للمدرب الشاب البالغ 34 عامًا في مسيرته.