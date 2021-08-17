ميسي يشعر بالخيانة

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 17 أغسطس 2021, 07:07 مساء
لحظة بكاء ميسي في مؤتمره الصحفي لوداع برشلونة. (أرشيفية : الإنترنت)

يشعر النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، قائد برشلونة السابق، بالخيانة تجاه ما حدث معه من رئيس برشلونة الإسباني خوان لابورتا، حسبما أفادت تقارير صحفية إسبانية.

وانتقل ميسي لصفوف باريس سان جيرمان في صفقة انتقال حر في فترة الانتقالات الصيفية الجارية، بعدما فشل برشلونة في تسجيل عقد «البرغوث» لأمور تتعلق بقواعد الليجا فيما يخص الأجور واللعب المالي النظيف.

وقال البرنامج التلفزيوني الإسباني الشهير «الشيرنجيتو» إن ميسي والمقربين منه يشعرون بأنهم تعرضوا للخيانة من قبل خوان لابورتا، الرئيس الحالي لبرشلونة.

وكان لابورتا قد وعد بأنه في حالة الفوز في انتخابات برشلونة سينجح في تجديد عقد ميسي على الفور، واستمراره في النادي السنوات المقبلة.

واتفق لابورتا بالفعل مع ميسي على شروط العقد الجديد، لكن فشل رئيس برشلونة في تسجيل عقد ساحر التانجو بسبب رابطة الليجا.

وظهر ميسي في أكثر من حدث كبير مع لابورتا عقب نجاحه في الانتخابات، لتأكيد العلاقة الجيدة مع رئيس برشلونة، وحتى يفي الأخير بوعده بشأن التجديد، لكن الأمور جرت بما لاتشتهي السفن برحيل قائد البلوجرانا.

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