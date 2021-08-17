رقم قياسي ينتظر «بايرن» في موقعة السوبر الألماني

مباراة سابقة بين دورتموند وبايرن ميونيخ. (أرشيفية : الإنترنت)

يشهد ملعب «سيغنال إيدونا بارك»، المواجهة المرتقبة بين «بروسيا دورتموند» ونظيره «بايرن ميونيخ»، مساء اليوم الثلاثاء، في كأس السوبر الألماني.

ويخوض الفريق البافاري المباراة بصفته بطل البوندسليغا، فيما نال «بروسيا دورتموند»، لقب كأس ألمانيا الموسم المنقضي.

وحقق حامل لقب البوندسليغا الانتصار على غريمه «بروسيا دورتموند» في خمس مباريات متتالية، وبإمكان البايرن، كتابة رقم قياسي جديد، حال نجاحه في تحقيق الفوز الليلة، حيث سيحقق بذلك 6 انتصارات متتالية على أسود الفيستيفال لأول مرة في تاريخه، وفقًا لـ«كورة».

وشهد الموسم الماضي، فوز «بايرن ميونيخ» بلقب السوبر المحلي بعد فوزه على غريمه (3-2)، قبل أن يتغلب عليه في مواجهتي البوندسليغا (3-2) و(4-2).

وتكمن المفارقة في أن آخر فوز حققه «بروسيا دورتموند» في الكلاسيكو، حدث في السوبر الألماني 2020، حينما تغلب على «بايرن ميونيخ» (2-0).