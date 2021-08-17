عراك ولكمات بين لاعبي «غالطة سراي» في مواجهة بالدوري التركي

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 17 أغسطس 2021, 06:07 مساء
مدافع فريق «غالطة سراي» التركي البرازيلي ماركاو يتعدى على زميله كريم أكتوركوغلو. (أرشيفية : الإنترنت)

يواجه مدافع فريق، غالطة سراي التركي لكرة القدم، البرازيلي ماركاو، عقوبة الإيقاف لفترة طويلة بعدما اعتدى على زميله كريم أكتوركوغلو، خلال مباراة الفريق أمام «جيرسونسبور» أمس الإثنين في الدوري التركي.

وتعدى قلب الدفاع البرازيلي ماركاو، على زميله أكتوركوغلو في الشوط الثاني من المباراة، عندما كان «غالطة سراي» متقدمًا 2-0، وهي النتيجة التي انتهت بها المباراة.

وقام ماركاو بنطح زميله ثم وجه له لكمتين، وقد حصل ماركاو على البطاقة الحمراء بعد لجوء الحكم لنظام حكم الفيديو المساعد (فار)، وربما يواجه اللاعب عقوبة الإيقاف 10 مباريات.

وقال فاتح تريم، المدير الفني لغالطة سراي، عقب المباراة: «سيقوم النادي بما يلزم، بطريقته. ماركاو سيعتذر لكريم وللفريق بأكمله على هذا السلوك».

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