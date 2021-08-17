14 يوما تفصل كريستيانو رونالدو عن العودة إلى ريال مدريد

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 17 أغسطس 2021, 04:00 مساء
كريستيانو مع أنشيلوتي. (أرشيفية : الإنترنت)

طلب الإيطالي كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لفريق ريال مدريد الإسباني، عودة المهاجم البرتغالي المخضرم كريستيانو رونالدو، مرة أخرى إلى النادي «الملكي»، وكشف الصحفي ببرنامج «التشيرينغيتو»، إيدو أغيري، أن كارلو أنشيلوتي يريد عودة كريستيانو إلى ريال مدريد من جديد، وأنه بدأ بالفعل اتصالاته مع المحيطين باللاعب، لمعالجة مسألة عودته إلى «الميرينغي».

وليس كارلو أنشيلوتي الوحيد الذي يرغب في عودة كريستيانو، بل هناك شريحة كبيرة في غرفة ملابس الفريق تدعم الصفقة، ويكثف ريال مدريد جهوده حول صفقة الفرنسي كيليان مبابي، ولكن مع تبقي 14 يوماً فقط على انتهاء سوق الانتقالات الصيفية لا يوجد شيء مستبعد، بحسب ما نقلته وكالة الأنباء الإسبانية.

ورغم رغبة أنشيلوتي في عودة رونالدو إلى ريال مدريد، فقد كان كريستاينو نفسه من عرض نفسه على النادي في مناسبات سابقة، ولكن رئيس نادي ريال مدريد فلورنتينو بيريز رفض عودته، وهو ما أكده خلال اللقاء الذي أجراه مع برنامج «التشيرينغيتو» منذ شهور للحديث عن فشل مشروع دوري السوبر الأوروبي.

يذكر أن عقد رونالدو مع نادي يوفنتوس يمتد حتى صيف العام 2022، وسيعني الفشل في تجديد العقد سعي «السيدة العجوز» لبيعه هذا الصيف، كما أن هناك تقارير أشارت إلى أن الدولي البرتغالي عرض نفسه على نادي مانشستر سيتي الإنجليزي.

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