دورتموند يتحدى طموحات بايرن ميونيخ في السوبر الألماني

مباراة سابقة بين دورتموند وبايرن ميونيخ. (أرشيفية : الإنترنت)

بعد بداية متباينة لكل من الفريقين ومدربيهما الجديدين في الدوري الألماني لكرة القدم، سيصطدم «بايرن ميونخ» بمنافسه التقليدي العنيد «بروسيا دورتموند»، اليوم الثلاثاء، على لقب كأس السوبر الألماني.

ولم تأتِ بداية «بايرن» في الدوري هذا الموسم مثلما كانت رغبة وخطط مديره الفني الجديد جوليان ناغلسمان حيث استهل الفريق رحلة الدفاع عن لقبه في «البوندسليغا» بالتعادل مع «بروسيا مونشنغلادباخ» (1-1)، في المقابل، قدم «دورتموند» بداية جيدة بقيادة مديره الفني ماركو روز، وفاز على «إنتراخت فرانكفورت» (5-2)، بحسب ما ذكرته وكالة الأنباء الألمانية.

ورغم هذا، تبدو فرص الفريقين متكافئة بالطبع في الفوز بأول ألقاب الموسم الحالي عندما يلتقيان الثلاثاء على كأس السوبر، وقد تعطي نتيجة المباراة بين الفريقين الكبيرين مؤشرًا على ما يمكن أن يكون عليه سير المنافسة في الموسم الحالي.

وقال ناغلسمان، الذي لم يفز من قبل بأي لقب كبير: «كما نتمنى تحقيق الفوز، والآن علينا تحويل تركيزنا لمباراة الثلاثاء»، ويتطلع ناغلسمان الآن إلى تحقيق الفوز الأول له مع «بايرن»، حيث لم يحقق الفريق أي فوز بقيادته خلال المباريات الودية التي خاضها استعدادًا للموسم الحالي.

وقال ناغلسمان: «ندرك بالفعل أنه لا تزال لدينا القدرة على تدوير مستوانا»، وهو ما يؤكده كثير من اللاعبين بالفريق.

وتوج «بايرن» بلقب السوبر على حساب «دورتموند» في الموسم الماضي، ولكنه خسر أمام «دورتموند» في الموسم قبل الماضي، ولكن «بايرن» فاز بلقب «البوندسليغا» في كل من الموسمين مثلما كان الحال أيضًا عندما خسر «بايرن» أمام «دورتموند» في كأس السوبر العامين 2013 و2014 ثم توج بعدها بلقب «البوندسليغا» في كل من الموسمين.